El plantel profesional del puntero, Sarmiento, retomó ayer los entrenamientos tras la gran victoria del sábado frente a Chacarita por 3 a 1 que le permitió estirar ventajas sobre sus escoltas en el Campeonato de la B Nacional.

Bajo las órdenes del director técnico Iván Delfino, el grupo de futbolistas se reencontró a las 18 en el predio Ciudad Deportiva para comenzar a preparar el partido correspondiente a la fecha 18, donde el conjunto de nuestra ciudad recibirá a Deportivo Morón el lunes, desde 21.05 y con el arbitraje confirmado de Julio Barraza.





Entre las principales novedades, el entrenador Delfino tendrá que resolver la vuelta al equipo titular del volante Franco Leys, quien frente al "Funebrero" cumplió con su fecha de suspensión. En caso que el DT le respete la titularidad al mediocampista, el candidato a salir sería el "Checho" Sergio Quiroga. El resto para recibir a Morón serían los mismos que vencieron de visitante a Chacarita.

Ayer, la AFA resolvió la siguiente nómina de árbitros que dirigirá en la fecha 18: Platense vs. Villa Dálmine, Fabricio Llobet; Chicago vs. Temperley, Maximiliano Ramírez; Sarmiento vs. Deportivo Morón, Julio Barraza; Central Córdoba (SdE) vs. Arsenal, Bruno Bocca; Olimpo vs. Santamarina, Nazareno Arasa; Rafaela vs. Gimnasia de Jujuy, Ramiro López; Brown de Adrogué vs. Chacarita, Germán Bermúdez; Quilmes vs. Independiente (Mza), Héctor Paletta; Ferro vs. Mitre (SdE), Gerardo Méndez Cedro; Los Andes vs. Defensores de Belgrano, Américo Monsalvo; Almagro vs. Agropecuario, Sebastián Mastrángelo; y Brown de Madryn vs. Instituto (C), Luis Lobo Medina.