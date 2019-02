Las palabras de Martín Palermo que emocionaron a los fanáticos de Boca

Lejos de entrar en polémicas y de hablar sobre el presente del cuadro azul y oro, Martín Palermo, que se desempeña como entrenador de Pachuca de México, fue consultado en conferencia de prensa si alguna vez había sido buscado por algún equipo del fútbol azteca y el Titán se despachó con una respuesta que refleja todo el cariño que siente por Boca.

"Hubieron posibilidades de venir al fútbol mexicano como jugador, pero no es que las haya desechado. Tuve varias propuestas para irme afuera, en su momento, a Qatar o a Arabia, pero siempre pensé que mi lugar era Boca. Nunca busqué lo económico. Después de mi experiencia en Europa creo que mi mundo en el fútbol era Boca y los diez años que viví ahí los disfruté al máximo. No me atraía ninguna propuesta de México o China, sino que quería disfrutar de mi pasión, que era Boca, y lo hice hasta el último día", expresó el ex goleador recordando su paso por el Xeneize.

A lo largo de sus once temporadas en el club (entre sus dos ciclos), el Titán acumuló 14 títulos: seis ligas locales, dos Copas Sudamericanas, dos Copas Libertadores, tres Recopas y una Intercontinental. Además, es el máximo goleador histórico de la institución.

Tanto fue el agradecimiento de los hinchas de Boca por todo lo que Palermo les dio, que en su partido de despedida -el 4 de febrero de 2012- celebrado en la Bombonera decidieron darle como obsequio uno de los arcos del campo de juego.