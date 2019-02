Las siete finales que le quedan al Verde para seguir alimentando el sueño de volver a primera

La ilusión de Sarmiento se sigue alimentando de victorias. Como esa que logró el equipo de Iván Delfino el sábado, ante Chacarita, de visitante y por 3 a 1. Ahora, en la cuenta regresiva quedan siete partidos, siete finales para seguir alimentando el sueño de regresar a primera división.

Con el triunfo ante el "Funebrero" el Verde llegó a los 36 puntos y es más puntero que nunca del Campeonato de la B Nacional. Le sacó cuatro unidades de ventaja a sus escoltas Arsenal (32) y Nueva Chicago (32); y tiene nueve más que el tercero que es Mitre de Santiago del Estero (29).

En esta recta final quedan siete encuentros y el primero será el lunes, cuando el equipo de Delfino reciba en el Estadio "Eva Perón" desde las 21.05 a Deportivo Morón, para cumplir con el compromiso correspondiente a la fecha 18. Luego visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza (fecha 19), recibirá a Quilmes (20), luego quedará libre (21) y en el regreso visitará a Brown de Adrogué (22). El paso siguiente será Ferro (23), en el "Eva Perón", luego visitará a Nueva Chicago (24) y el último partido será en nuestra ciudad ante Brown de Puerto Madryn.





Por último, en lo que respecta al plantel de Sarmiento, tras el triunfo del sábado, el grupo de futbolistas regresará hoy a la tarde a los entrenamientos. El encuentro será desde las 18 en el predio Ciudad Deportiva. Allí Delfino comenzará con los trabajos que irán definiendo el once titular para recibir al "Gallo" de Morón.

La fecha 18 se completa con los siguiente encuentros: Platense vs. Villa Dálmine, Almagro vs. Agropecuario, Central Córdoba (Sgo. del Estero) vs. Arsenal, Los Andes vs. Defensores de Belgrano, Atlético Rafaela vs. Gimnasia Jujuy, Olimpo vs. Santamarina Tandil, Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. Instituto, Nueva Chicago vs. Temperley, Ferro vs. Mitre (Sgo. Del Estero), Brown de Adrogué vs. Chacarita y Quilmes vs. Independiente Rivadavia de Mendoza. Libre: Gimnasia (Mendoza).