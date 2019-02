Aldosivi recibe a Gimnasia y San Martín (SJ) visita a Newell´s

Aldosivi buscará hoy un triunfo que lo acerque a los puestos de clasificación para la Copa Sudamericana cuando reciba a un necesitado Gimnasia y Esgrima La Plata y San Martín de San Juan intentará sumar de a tres en su visita a Newell´s en dos partidos válidos por la vigésima fecha de la Superliga.

El primero de los encuentros se jugará a partir de las 19 en el estadio José María Minella de Mar del Plata con Facundo Tello como juez principal y televisación en directo por la señal deportiva de cable FOX Sports Premium.

Aldosivi igualó sin goles en su visita a Patronato y está a un punto de Independiente que, por ahora, está ocupando la última plaza para entrar a la Copa Sudamericana, por lo cual el conjunto marplatense buscará ganar para ubicarse en la zona de clasificación.

El entrenador Gustavo Álvarez no podrá contar con Cristian Chávez, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y en su reemplazo iría Facundo Castillón.

Además el defensor Emiliano Amor entraría al once titular en lugar de Jefferson Mena mientras que el mediocampista Lucas Villalba ingresaría por Leandro Sapetti.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata perdió como local con Defensa y Justicia por 1 a 0, tras lo cual renunció Pedro Troglio y tiene la urgencia de sumar de a tres para engrosar su promedio.

El técnico interino Darío Ortíz no dio a conocer el equipo, pero Lucas Licht ingresaría por Manuel Guanini mientras que Lorenzo Faravelli iría en lugar de Patricio Monti y Matías Gómez por Santiago Silva.



Posibles formaciones:

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Nahuel Yeri, Emiliano Amor, Leonel Galeano, Lucas Villalba; Federico Gino, Dardo Miloc, Iván Colman; Matías Pisano, Javier Iritier y Facundo Castillón. DT: Gustavo Álvarez.

Gimnasia (LP): Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi, Lucas Licht; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, Lorenzo Faravelli, Matías Gómez; Horacio Tijanovich y Jan Carlos Hurtado. DT: Darío Ortiz.

Newell´s se enfrenta a un San Martín de San Juan

El elenco de Rosario será local del conjunto sanjuanino a partir de las 21.10 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa con arbitraje de Pablo Echevarría y televisación en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Posibles formaciones:

Newell´s - San Martín (SJ)

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell´s).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Hora de inicio: 21.10 - TV: TNT Sports.

Newell´s: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Teodoro Paredes, Juan Pablo Freytes, Mariano Bíttolo; Brian Rivero, Jerónimo Cacciabue; Cristian Insaurralde, Mauro Formica, Maximiliano Rodríguez; Alexis Rodríguez. DT: Héctor Bidoglio.

San Martín (SJ): Luis Ardente; Alex Silva, Arián Pucheta, Facundo Erpen, Ian Escobar; Fernando Brandán, Marcos Gelabert, Mauro Bogado, Nazareno Solís o Francisco Grahl o Emanuel Dening; Pablo Palacios Alvarenga y Humberto Osorio. DT: Rubén Forestello.