River le ganó a San Martín (T)

El colombiano Juan Fernando Quintero, a los 31 minutos del primer tiempo, y Matías Suárez, a los 38 del segundo, marcaron los goles del conjunto "millonario", mientras que Ramiro Costa, a los 44 del complemento, descontó para la visita.

Con este resultado, River alcanzó los 33 puntos, dos menos que Boca y Atlético Tucumán, que con 35 unidades son los últimos clasificados a la edición del año que viene de la Libertadores, aunque ambos todavía deben jugar sus partidos.

En tanto, el "Santo" tucumano complicó aún más su futuro, ya que continúa en la parte baja de la tabla de posiciones con solo 18 unidades y está último en la tabla de los promedios.

Más allá del resultado favorable, River sufrió nuevamente con las lesiones en una primera parte accidentada: Milton Casco tuvo que salir antes del minuto de juego por una fractura de clavícula -será baja entre ocho y diez semanas- e Ignacio Fernández tuvo que pedir el cambio a los 33 por una lesión muscular en el isquitiobial de la pierna izquierda, que se presume un desgarro.

Las bajas de Casco y Fernández complican el futuro armado del equipo pensando en la doble competencia -Superliga y Libertadores-, ya que se suman a las bajas de Gonzalo Montiel (esguince de rodilla derecha), Exequiel Palacios (fractura proximal del peroné derecho) y Enzo Pérez (desgarro en el recto izquierdo).



Quintero, otra vez clave para River

San Martín, que llegó al compromiso en el Monumental con técnico interino -Walter Coyette fue echado y suplantado por Floreal García- y muchos cambios, buscó ser prolijo en el inicio del partido.

Jugados 28 minutos, Gonzalo Lomardo quiso salir jugando en una zona peligrosa, le regaló el balón a "Nacho" Fernández y su zurdazo fue tapado con mucho esfuerzo por Jorge Carranza.

Pero tres minutos más tarde el arquero visitante no pudo hacer nada para evitar que "Juanfer" Quintero defina con categoría, con un zurdazo a colocar, tras una buena combinación con Pratto, para quebrar el marcador a favor del local.

River dejó vivo a San Martín y sufrió en el final

El segundo tiempo fue una continuidad del primero, con River dominando y San Martín sin encontrar respuestas.

En el tramo final del partido River perdió fútbol por la salida de Quintero, debido a una molestia muscular, San Martín realizó cambios ofensivos y se ilusionó con alcanzar la igualdad, ya que la ventaja local en el marcador seguía siendo exigua.

Y en ese contexto de incertidumbre, cuando parecía que el "Santo" tucumano estaba a tiro del empate, llegó el segundo gol de River, a los 38 minutos, en una acción en la que la defensa visitante no pudo terminar de despejar y Suárez aprovechó para poner el 2 a 0.

En el epílogo del encuentro, y cuando la sensación en el Monumental era de partido liquidado, Claudio Bieler habilitó a Ramiro Costa con la defensa de River mal parada, el ex Temperley le ganó en la corrida a Gonzalo Martínez Quarta y marcó el gol del descuento ante la salida de Armani.

De allí al final, los futbolistas del conjunto tucumano mandaron al área rival cada pelota que recuperaban y en uno de estos embates se produjo una acción polémica, cuando Robert Rojas puso la mano derecha para desviar un remate de Oliver Benítez dentro del área, algo que el árbitro Germán Delfino consideró que no fue penal pese a las airadas protestas del conjunto visitante.