Defensa y Justicia tendrá una difícil prueba frente a Boca

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Norberto Tomaghello, será controlado por el árbitro Fernando Echenique e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Defensa y Justicia viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana tras perder por 3 a 0 como local frente a Botafogo de Brasil, que ya lo había vencido 1-0 la semana pasada y en en la Superliga derrotó como visitante a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0.

El entrenador Sebastián Beccacece no podrá contar con Nicolás Fernández, quien llegó a la quinta amarilla y en su lugar ingresaría Ignacio Aliseda mientras que tampoco será de la partida Gastón Togni, quien sufrió una rotura de ligamentos que lo dejará afuera de las canchas entre seis y ocho meses.

Si bien el técnico aún no lo dio a conocer, Domingo Blanco y Alexis Castro pelean por la plaza que dejó vacante Togni mientras que volverán a la titularidad Julio González, Leonel Miranda, Matías Rojas y Ciro Rius, quiénes no jugaron por la Copa.

Alfaro evalúa hacer varios cambios

Boca viene de perder por 2 a 1 como local frente a Atlético Tucumán en el postergado de la decimoquinta fecha de la Superliga y el entrenador Gustavo Alfaro no podrá contar con Cristian Pavón, quien sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, ni con Nahitan Nández que llegó a la quinta amarilla.

El técnico del elenco de La Ribera aún no lo confirmo, pero para reemplazar a Pavón luchan por un lugar Carlos Tevez y Sebastián Villa aunque éste último es el que tiene más chances de estar desde el inicio.

En tanto, en reemplazo del mediocampista uruguayo ingresará Jorman Campuzano mientras que en la zona defensiva Emmanuel Mas entraría por Junior Alonso y Alfaro no confirmó si mantendrá a Emanuel Reynoso o si entrará Agustín Almendra.

Además regresarán al once titular Darío Benedetto y Mauro Zárate mientras que por primera vez Alfaro decidió que se concentre el juvenil Agustín Obando.

Las siguientes son las probables formaciones

Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia).

Árbitro: Fernando Echenique Hora de inicio: 21.30 - TV: TNT Sports.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Julio César González, Alexander Barboza, Lisandro Martínez, Rafael Delgado; Ciru Rius, Leonel Miranda, Matías Rojas, Domingo Blanco o Alexis Castro; Ignacio Aliseda y Fernando Márquez. DT: Sebastián Beccacece.

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Jorman Campuzano, Iván Marcone, Agustín Almendra; Sebastián Villa o Carlos Tevez, Darío Benedetto y Mauro Zárate. DT: Gustavo Alfaro.