Empieza la etapa de definiciones en el Nocturno

Llega la hora de la verdad en el campeonato Nocturno de fútbol "Oscar Sardi" que organiza la Liga Deportiva del Oeste, por la "Copa Level 10", ya que en próximas horas se jugarán la final de la ronda de ganadores y la semifinal de la etapa de perdedores, con lo cual la semana próxima podría quedar definido el tradicional certamen con luz artificial.

Rivadavia de Junín e Independiente disputarán mañana lunes en el estadio "El Bosque" del Club Atlético Villa Belgrano la final de ganadores, tras imponerse, ambos por 1 a 0, respectivamente a B.A.P. (gol de Ezequiel "Peky" Álvarez para los Albicelestes) y a River Plate (tanto de Lucas del Papa en favor de los "rojos").

En tanto, el martes 26 disputarán el cotejo semifinal de la ronda de perdedores los equipos de River Plate y B.A.P., en el estadio de Jorge Newbery.

Quien sea derrotado en este partido, quedará eliminado del certamen, en tanto que el vencedor pasará a la final de perdedores ante quien sea vencido en el choque entre los rojos del C.A.I. que dirige Adrián "Cartucho" Ottaviano, y los albicelestes rivadavienses que orienta Gustavo Merlo.

Programación en divisiones formativas

También habrá de jugarse esta semana varios encuentros por los torneos de divisiones inferiores, que acompañan la disputa del Nocturno de primera división.

Mañana en Villa Belgrano, desde las 19.30 se enfrentarán en categoría 2005 los equipos de River Plate vs. Rivadavia de Lincoln, mientras que a las 20.30 confrontarán en categoría 2008 los elencos de Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Lincoln.

En el estadio de River Plate, a las 19 horas chocarán los elencos de la divisional 2001/2002 de Jorge Newbery vs. Mariano Moreno; a las 20.30 jugarán Ambos Mundos ante Mariano Moreno, en la 2003/2004; y desde las 21.30 van a cotejar en divisional 2006/2007 los conjuntos de Ambos Mundos vs. Jorge Newbery.

El miércoles 27 en el estadio "Raúl ´Vasco´ Barcelona del Club Atlético Mariano Moreno, jugarán desde las 19 en categoría 2005 las formaciones de Jorge Newbery-Ambos Mundos; a las 20 lo harán en categoría 2008 Sarmiento vs. Origone de Agustín Roca; a las 21 confrontarán en 2005 los equipos de Villa Belgrano vs. Rivadavia de Junín (clásico de barrio) y cerrarán el martes de formativas los elencos de Villa Belgrano-River Plate, jugando desde las 22 en categoría 2008.

El jueves 28 en cancha de Jorge Newbery, jugarán desde las 19 las formaciones de categoría 2001/2002 de River Plate y Villa Belgrano.

A las 20.30, dirimirán en categoría 2003/2004 los planteles de Independiente vs. Villa Belgrano; y a las 21.30 será el turno de cerrar la jornada para los equipos categoría 2006/2007 de Independiente y Villa Belgrano.

El mismo jueves 28 de febrero, en el estadio del Club Atlético Ambos Mundos, se disputarán tres encuentros de divisiones inferiores.

A la hora 19, Deportivo Baigorrita-Rivadavia de Junín se medirán en categoría 2001/2002; luego lo harán en la 2003/2004, B.A.P. ante Defensa Argentina, a partir de las 20.30; y desde las 21.30, dirimirán Origone de Agustín Roca ante Defensa Argentina, en la categoría 2006/2007.

Ya en marzo, el lunes 4 (feriado nacional) se jugarán tres partidos en el estadio "Raúl ´Vasco´ Barcelona" del Club Atlético Mariano Moreno. A las 19, jugarán en categoría 2001/2002 los equipos de Defensa Argentina-Ambos Mundos; a las 20.30 dirimirán Rivadavia de Junín ante River Plate, en categoría 2003/2004; y cerrarán la jornada, desde las 21.30, los elencos de la categoría 2006/2007 de River Plate vs. Rivadavia de Junín.