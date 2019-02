Miracco: “Es la primera vez que hago tres goles”

Ya en la zona de vestuarios, Nicolás Miracco, autor de los tres goles que le dieron la victoria a Sarmiento, expresó: “Estoy muy contento en lo personal y grupal, para sacar adelante este partido para los compañeros. No me quisieron dar a la pelota, pero no pasa nada. Es la primera vez que hago tres goles y estoy muy feliz”.

“El tanque Orsini está muy bien y falta que él la meta para que se destape como el campeonato pasado. Este equipo viene haciendo las cosas bien hace bastante tiempo, así que agradecido de este momento que estamos pasando y tenemos que seguir así”, aseguró.

“Fue un partido complicado cuando juegan con chicos, porque nos sabés qué pueden hacer. Uno puede entrar relajado, pero hoy entramos como siempre, lo sabemos hacer. Trabajamos muy bien el encuentro y lo sacamos adelante”, agregó.

“Nosotros estamos mentalizados a pelear el campeonato hasta lo último. Dependemos de nosotros y de nadie más. Vamos a tratar de seguir haciendo bien las cosas. Me viene tocando marcar, por lo que estoy muy contento, para ayudar. Tenemos que seguir sumando nosotros que es lo importante”, subrayó.

“Una victoria importante”

Por su parte, el entrenador Iván Delfino dijo: “Aprovechamos un equipo golpeado. En el primer tiempo tuvimos chances, pero en el segundo lo liquidamos. No hay que subestimar a nadie y menos en el fútbol. Los chicos tienen impronta, dinámica y hay que estar tranquilos”.

“Una victoria importante. Después que nos descontaron, tuvimos unas ocasiones para liquidarlo. El quipo entiende que esta es nuestra forma, ordenados, y creo que ganamos el partido más por desgaste que por juego, aprovechando las ocasiones que tuvimos”, agregó

“En las bandas, a Villalba le tocó más trabajar que atacar y después en las pelotas cruzadas pudimos romper y no teníamos tantos retrocesos al tener tantos jugadores ofensivos. Todos los jugadores son importantes. Lo de Quiroga no depende de mí, sino siempre de él, que tuvo un buen partido al igual que el equipo”, destacó.

“Encontramos virtudes superiores a la del rival, Encontramos los goles, los mantuvimos bien, presionamos alto en el segundo tiempo, más allá del esquema y a lo último terminamos ganándolo bien”, concluyó.