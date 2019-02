Mauro Zárate sería titular ante Defensa y Justicia pese a una molestia muscular

Mauro Zárate, delantero de Boca Juniors, se hizo ayer estudios por una molestia muscular, que no le impedirá jugar de entrada mañana domingo ante Defensa y Justicia, uno de los punteros de la Superliga del fútbol argentino, por la vigésima fecha del campeonato, desde las 21.30 con arbitraje de Fernando Echenique.

Zárate se retiró de la practica vespertina de ayer con una molestia en el pubis, pero luego de hacerse estudios por precaución, hoy se entreno en forma normal y estará presente en el complicado partido que el "xeneize" afrontará en Florencio Varela.

El ex jugador de Vélez fue ratificado como titular para mañana por el entrenador Gustavo Alfaro, quien atraviesa la semana más difícil desde que asumió en enero pasado al frente del plantel boquense, ya que la derrota de su equipo en "La Bombonera" por 2 a 1 ante Atlético Tucumán, el miércoles pasado, lo alejó de la pelea por el título de la Superliga, y el ansiado tricampeonato.

Y el panorama se le termina de complicar al ex técnico de Huracán con una lesión importante que afecta a uno de los pocos titulares fijos del equipo: el desgarro de Cristian Pavón en su biceps femoral izquierdo, en la zona del aductor.

Por eso, al quedar descartada una dolencia mayor que pudiera afectar a Zárate, y saber que podrá jugar durante el fin de semana, es una tranquilidad para el cuerpo técnico de Boca, que todavía tiene algunas dudas para formar el equipo y que haría varias modificaciones.

El plantel de Boca se entrenó ayer por la mañana en "Casa Amarilla", a puertas cerradas, donde el técnico dispuso un trabajo que no incluyó una práctica formal de fútbol, pero sí tareas con pelota.

En ese contexto, y debido a la baja actuación de varios jugadores, habría cinco cambios con respecto al equipo que cayo derrotado ante los dirigidos por Ricardo Zielinsky.

En la defensa, Emmanuel Mas reemplazará al lateral paraguayo Junior Alonso; y en el medio el colombiano Jorman Campuzzano entrará por el suspendido Nahitán Nandez, ya que el mediocampista uruguayo llegó a su quinta tarjeta amarilla.

También ingresará el volante Agustín Almendra por Emmanuel Reynoso; y en el ataque Darío Benedetto irá por Ramón "Wanchope" Ábila, y Mauro Zarate por Carlos Tevez.

Entonces, el posible once xeneize formaría con Esteban Andrada, Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Más; Sebastián Villa, Iván Marcone, Jorman Campuzzano y Agustín Almendra; Mauro Zárate y Darío Bendetto.

Este equipo, con la sola variante de Villa por Pavón, es el mismo que venciera a Lanús por 2 a 1 en "La Bombonera", el domingo pasado.

Boca volverá a las prácticas hoy a partir de las 10 en el complejo "Pedro Pompilio", donde seguramente en los trabajos con pelota parada se confirmarán los titulares. Por la tarde, los futbolistas quedarán concentrados en el Hotel Madero.