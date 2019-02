Racing visita a Independiente en el clásico y aspira a dar un gran paso hacia el título

Racing Club, puntero de la Superliga Argentina de Fútbol junto con Defensa y Justicia, irá esta noche por un nuevo paso hacia el título cuando visite a Independiente, que buscará salvar el semestre y complicar el objetivo de su rival en una nueva edición del clásico de Avellaneda.

El partido válido por la fecha 20ª se jugará en el estadio Libertadores de América desde las 21.30, será controlado por Néstor Pitana y transmitido por TNT Sports.

El equipo de Eduardo Coudet afrontará una nueva prueba de carácter preponderante para sus aspiraciones ante un adversario que no atraviesa un buen momento futbolístico, pero suele resurgir en esta clase de encuentros.

La derrota con River en el "Monumental" movió los cimientos de Racing con la pelea entre Coudet y el volante Ricardo Centurión. Desde entonces, el equipo se levantó con el empate ante Corinthians en Brasil por primera fase de Copa Sudamericana y confirmó el repunte anímico con la goleada frente a Godoy Cruz de Mendoza por 3 a 0.

Coudet intentará tocar la fibra íntima de sus jugadores. El "Chacho" fue apuntado tanto en Racing como en Rosario Central como el máximo responsable por las caídas en choques decisivos, siendo el último ante River un ejemplo más que el propio entrenador reconoció en público.

A falta de seis jornadas, Racing deberá emitir un mensaje de solidez en la lucha con Defensa y Justicia que el domingo recibirá a Boca, el tercer elemento de la compulsa, que está a diez puntos y va por su última oportunidad en busca del tricampeonato.

Coudet confirmó la misma alineación que obtuvo los tres puntos ante Godoy Cruz y despejó las dudas sobre los posibles regresos del chileno Eugenio Mena, recuperado de una dolencia muscular, y Augusto Solari.

El "Chacho" observó que Mena no estaba al ciento por ciento en lo futbolístico y por tal motivo no realizó cambios en el equipo que lo dejó "muy conforme" el domingo pasado en el "Cilindro de Avellaneda".

La carta principal de Racing será una vez más el capitán Lisandro López quien ante los mendocinos abrazó a Coudet en señal de apoyo. A su vez, "Licha" ya le marcó cinco goles al rival eterno.

Independiente nunca pudo afirmarse en la Superliga y pugna por la clasificación a la Copa Libertadores 2020, pero con un rendimiento irregular que lo tiene distante de la meta.

Los dirigidos por Ariel Holan asumen el clásico de Avellaneda como una gran chance para motivar su sueño copero, pero principalmente para obstaculizar el camino de su rival al título.

Independiente, que lleva dos triunfos seguidos en el clásico, sabe que una victoria ante Racing permitiría una inyección anímica valiosa a su plantel y transformarse en verdugo en una etapa crucial de la Superliga.

Más allá de la calidad de su plantel, el "Rojo" intentará hacer valer su gran ventaja en el historial ante Racing, con un total de 24 partidos, que pondrá a prueba al puntero del torneo.

Holan confirmó la formación y descartó al delantero Silvio Romero quien padece una lesión muscular.

El historial del clásico de Avellaneda marca superioridad de Independiente sobre Racing en un total de 191 cotejos: el "Rojo" ganó 75, la "Academia" se impuso en 51 y empataron 65.

Los protagonistas

Las probables formaciones serían estas:

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Guillermo Burdisso y Gastón Silva Perdomo; Fernando Gaibor, Nicolás Domingo y Pablo Hernández; Gonzalo Verón, Martín Benítez y Cecilio Domínguez. D.T.: Ariel Holan.

Racing Club: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Alexis Soto; Marcelo Díaz; Matías Zaracho, Neri Cardozo y Guillermo Fernández; Lisandro López y Darío Cvitanich. D.T.: Eduardo Coudet.