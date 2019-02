Talleres de Córdoba no pudo con Palestino

Talleres de Córdoba empató anoche como local ante Palestino de Chile 2 a 2, tras ir ganando por dos goles, en el partido de ida de la fase previa 3 de la Copa Libertadores, por un lugar en el grupo “A”.

El colombiano Dayro Moreno (2m.Pt) y Juan Ramírez, de penal (34m.Pt) adelantaron a Talleres, pero Palestino lo empató con goles de César Cortés (44m.Pt) y Guillermo Soto (22m.St).

El encuentro se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y estuvo controlado por el venezolano Alexis Herrera.

En Palestino jugaron los argentinos Agustín Farías, ex Banfield y Nueva Chicago; Julián Fernández, ex Olimpo y All Boys; y Lucas Passerini, ex Sarmiento de Junín, Tigre y Quilmes.

El desquite se jugará el miércoles próximo en el estadio Municipal de La Cisterna, de Santiago de Chile, y el ganador de la llave accederá al grupo “A” junto al actual campeón River Plate, el brasileño Inter, de Porto Alegre y Alianza Lima, de Perú.