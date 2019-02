Ganó Agentinos Juniors pero sigue en el fondo de la tabla

Argentinos Juniors venció ayer a Estudiantes de La Plata por 2 a 1 por la 19ª fecha de la Superliga pero ni aún así logró abandonar el último puesto en las posiciones, mientras que el "Pincha" permanece en la 17ª posición con 21 unidades, bastante alejado de los puestos clasificatorios a copas internacionales.

Sin embargo, lo bueno para los de La Paternal al término de este juego que significó su tercera victoria en el certamen y la vuelta al triunfo tras cuatro jornadas (por última vez había superado como visitante por 1 a 0 a Banfield), fue que rebasó a Gimnasia y Esgrima La Plata en la tabla de los promedios, y ahora no solamente los "triperos" sino también San Martín de San Juan lo separan del primero de los cuatro equipos que están perdiendo la categoría: Patronato.

Argentinos monopolizó el dominio del juego en los 20 minutos iniciales y antes de los 10´ ya logró ponerse en ventaja cuando el lateral izquierdo ex Rosario Central Elías Gómez clavó un golazo de volea de zurda tras centro de Damián Batallini.

Pero no se quedó en eso el "Bicho", ya que el zaguero Carlos Quintana pudo aumentar inmediatamente, pero respondió bien el arquero Mariano Andújar.

En tanto el visitante desperdició una clara oportunidad para igualar por intermedio de Lucas Albertengo, hasta que sobre los 35´ accedió a ella mediante un cabezazo de Manuel Castro tras una fallida salida del arquero Lucas Chávez.



Pero en la segunda parte Argentinos empezó otra vez mejor y tuvo dos chances en los pies de Gabriel Hauche a los 6 y 8 minutos, que volvieron a encontrar buenas respuestas de Andújar.

Pero no cejó el local ante el impulso de su parcialidad y lo buscó siempre con la pelota al pie, aunque careció de precisión en el último pase, mientras Estudiantes apostaba todo al contraataque.

Hasta que en el momento más flojo del partido Batallini rompió líneas a los 33 minutos, la pelota se desvió en el chileno Gonzalo Jara y le quedó a Hauche para empujarla al gol y volver a convertir así con la camiseta de Argentinos, propiciando también el primer éxito del técnico Diego Dabove, que por contrapartida dejó en la cuerda floja al entrenador "pincha" Leandro Benítez.

De esta manera los dueños de casa lograron su segunda victoria en el Diego Maradona luego de siete partidos sin triunfos en La Paternal, donde solamente habían conseguido un punto.