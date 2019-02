Racing goleó a Godoy Cruz y recuperó el liderazgo

Racing Club no tuvo inconvenientes para mantenerse en el mismo primer escalón de la Superliga que comparte con Defensa y Justicia, tras sortear anoche con facilidad un nuevo obstáculo como el muy venido a menos Godoy Cruz, de Mendoza, al que superó en Avellaneda por 3 a 0 en el cierre de la 19ª fecha del certamen.

Ahora ambos conjuntos cuentan con 45 puntos en su haber, nada menos que 10 por encima de quien los persigue con más inmediatez, Boca Juniors (cuenta con un cotejo menos que jugará como local el miércoles ante Atlético Tucumán, cuarto con tres unidades menos que el "xeneize").

Racing cuenta con dos derrotas en su haber a lo largo del campeonato, mientras que los de Florencio Varela son los únicos invictos de la competencia.

La "Academia" se acomodó rápido en el campo y comenzó a controlar el partido con el buen manejo del chileno Marcelo Diaz, el ex Godoy Cruz Pol Fernández, Neri Cardozo y Matías Zaracho, la figura de la noche, en el medio, y Lisandro López y Darío Cvitanich, que compartieron ataque como titulares por primera vez.

Pero también en la estructura ofensiva fueron vitales los dos laterales racinguistas, Renzo Saravia apareciendo sorpresivamente por derecha, cuando sube y preocupa a la defensa rival, y esta noche el ex Banfield Alexis Soto haciéndolo también por el sector izquierdo.

Claro que todo eso fue aditamento de los buenos rendimientos de Cardozo y Fernández por los dos costados y por el centro del campo, para generar con su prodigalidad las jugadas destacadas de su equipo en franca asociación con "Licha" López.



Así Racing ejerció un control absoluto del desarrollo con jugadas colectivas, toques y paciencia para elegir la opción correcta para incomodar al rival.

Godoy Cruz, sin ideas ni generación de juego, se vio ampliamente superado, marcó mal todo el primer tiempo y pareció hasta falto de actitud.

Por eso no sorprendió que antes de la media hora el capitán López recibiera una exquisita habilitación de Cvitanich, al que besó efusivamente después de la conquista lo mismo que al entrenador Eduardo Coudet, controlara y definiera con clase al lado del palo derecho.

Y apenas tres minutos después todo pareció quedar prematuramente resuelto cuando, tras un centro de Fernández desde la izquierda, la pelota le quedó al pibe Zaracho, que definió al lado del palo izquierdo para empezar su volver a vivir después de aquella lesión que lo dejó al margen de la última convocatoria del seleccionado mayor argentino.

Y en el segundo período Zaracho, de 21 años, iba a redondear su gran jornada con el segundo tanto de su cuenta personal y el tercero y definitivo de la "Academia" antes del cuarto de hora, tras una buena acción colectiva que en primera instancia obturó el arquero visitante Roberto Ramírez ante Cvitanich pero en el rebote nada pudo hacer frente al goleador de la noche.

Ese fue el cierre del único y breve lapso en que fue superior Godoy Cruz, cuando se paró sobre el campo del local y generó dos situaciones de gol que provocaron la intervención del arquero Gabriel Arias.

Pero cuando ese gol de Racing llegó en el mejor momento del "Tomba", la media hora y un par de minutos de descuento más estuvieron de sobra, porque ya estaba todo dicho.

La "Academia" se sostuvo en la punta y todo parece apuntar a la última fecha en el mismo escenario de hoy, donde se verá las caras con Defensa y Justicia, en una final no planificada que el destino pondrá en el camino de ambos.