Jorge Newbery mostró pálida imagen y cayó en la visita a Colonial de Ferré

Ayer se inició la cuarta fecha de la Zona 2 de la Región Pampeana Norte del certamen Regional Amateur 2019, que organiza a lo largo de todo el país el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en la localidad de Ferré (Distrito de General Arenales), el local, Colonial, se impuso 2 a 0 a Jorge Newbery de Junín.

Fue más a lo largo de todo el encuentro el conjunto ferrense que dirige Nelson Bello, ante un conjunto juninense que casi no hizo pie a lo largo de los 90 minutos de juego y que pudo perder por una diferencia aún mayor si no hubiese sido por la buena tarea del experimentado arquero Oscar De Giulio.

Tras un cuarto de hora inicial parejo, a los 18 minutos llegó la apertura del marcador en favor de los locales, tras una salida en falso desde el fondo de Newbery.

Recuperó el balón el delantero Darío Villán, cedió rápido a su compañero Juárez y este colocó un pase filtrado para Juan Harismendy, quien definió con certeza ante el achique del "1" newberysta, para encaminar el triunfo del dueño de casa y empezar a desmoronar al elenco que orienta Fabio Nigro.

Aunque intentó llegar al empate, el CJN no tuvo juego y sus tibios ataques fueron controlados por la defensa de Colonial, quien esperó para jugar de contras y empezó a sentenciar el pleito a los 42 minutos, cuando el experimentado atacante Darío Villán puso el 2 a 0, con el cual se fueron al descanso de 15 minutos en la calurosa tarde dominical.

Cuando reanudaron, Nigro metió dos cambios buscando cambiar el juego de su equipo, que se fue a buscar el descuento pero con pocas armas, aunque tuvo un par de ocasiones.

La más clara llegó a los 20 minutos, cuando tras un remate de Agustín Sospicio, el balón pegó en la mano de un defensor y el árbitro pergaminense Waldemar Roma, pitó la pena máxima y amonestó al zaguero local.

Del remate desde los 12 pasos se encargó el propio Sospicio, pero en gran tapada, el arquero Ezequiel Righetti atajó el disparo, impidiéndole al conjunto de nuestro medio acercarse en el tanteador y literalmente comenzar a definir el encuentro.

Es que de allí al final, el entrenador local le dio aire a su elenco realizando los tres cambios y los minutos fueron pasando, hasta que el pitazo final de Roma determinó la justa victoria de Colonial, que alcanzó así en la punta del grupo a El Linqueño, ambos con nueve unidades, pero con un partido más disputado por los de Ferré.

Por su parte, Jorge Newbery sigue sin ganar ni levantar cabeza, y solo acumula dos unidades, producto de sendos empates anteriores.