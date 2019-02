Empate que no le sirvió a San Martín ni a Belgrano (C)

Un resultado que no le sirve a ninguno de los dos se registró anoche en “la Ciudadela” de San Martín de Tucumán, El local empató sin goles con Belgrano de Córdoba y ambos siguen miuy comprometidos en la lucha por no perder la categoría, en no descender al Nacional “B”.

Ambos terminaron con diez hombres, por las expulsiones de Lugo (Belgrano) y Martínez (San Martín) y aunque jugó algunos minutos con un hombre menos, los cordobeses estuvieron más cerca de ganar, ya que pegaron dos tiros en los postes y, sobre el final, fallaron en una clara ocasión.



Por su parte, San Martín (se iría su director técnico, Walter Coyette) también tuvo una chance clara, pero un shot que pedía gol dio en el travesaño.

Los minutos pasaron, no hubo goles y el pitazo final de Facundo Tello determinó un opaco e improductivo empate y mucha preocupación sobre el futuro deportivo de ambos equipos.