San Martín de Tucuman-Belgrano de Córdoba, clave por seguir en primera

San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba, dos de los equipos más comprometidos con el descenso, protagonizarán hoy viernes un encuentro clave en el arranque de la fecha 19ª de la Superliga, ya que una derrota será difícil de asimilar para encarar el resto de la temporada.

El duelo entre dos de los clubes más populares del interior del país comenzará a las 21.10 en el estadio de "La Ciudadela", en la capital tucumana, será controlado por el árbitro Facundo Tello y televisado por Fox Sports Premium.

La situación de ambos era difícil antes del receso y se les complicó más este año, ya que los resultados no fueron lo esperado y los dos siguen en zona de descenso: Belgrano con un promedio de 1,080 y San Martín en el último lugar en esa tabla con 0,944.

Los tucumanos apenas sumaron un punto en sus últimos cuatro partidos y el equipo no logra recuperarse después del triunfo logrado en el clásico provincial con Atlético, la última alegría para sus hinchas.

El conjunto que conduce Walter Coyette dejó escapar puntos -Tigre le empató sobre el final y Defensa le ganó en la última jugada- y eso afectó el ánimo del equipo, que comete errores defensivos y no logra ser efectivo en el ataque.

La lesión de Alberto Tino Costa le hizo perder la principal cuota de fútbol y pese a que esa posición podría ser cubierta por Matías García, el entrenador decidió que el volante ocupe un lugar en el banco de relevos.

Belgrano tampoco ganó este año (obtuvo tres empates consecutivos) y acumula siete presentaciones sin victorias, racha negativa que lo dejó en zona de descenso.

El técnico Diego Osella realizará dos variantes con respecto a la formación que inició el partido del domingo pasado ante Boca. Saldrán Juan Patiño (expulsado) y Federico Lértora (con un fuerte golpe) e ingresan Marcelo Herrera (cumplió la fecha de suspensión) y Martín Rivero.

Vélez quiere volver a ganar frente a colón

Vélez Sarsfield recibirá hoy a Colón de Santa Fe en un duelo de equipos que necesitan volver al triunfo en la Superliga, en otro de los cotejos que abren la fecha 19ª.

El partido se jugará desde las 19 en el estadio "José Amalfitani" de Liniers con el arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión del canal TNT Sports.

Vélez está sexto en la tabla de posiciones con 29 puntos y suma dos partidos sin ganar: la derrota en casa ante River Plate (2-1) y el empate del pasado viernes ante Huracán por 1-1, como visitante.

El equipo de Gabriel Heinze necesita volver al triunfo para no alejarse de la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores de América 2020.

Colón, por su lado, volverá a jugar luego de postergar su compromiso ante San Lorenzo, como local, por el cuadro febril que afectó a varios futbolistas del plantel dirigido por el colombiano Julio Comesaña.

Por este motivo, el entrenador deberá realizar una variante con respecto a la derrota ante Lanús (1-0) del último partido ya que Leonardo Heredia, uno de los más afectados, será reemplazado por el colombiano Wilson Morelo, quien tendrá su debut desde el inicio.

En Vélez, el "Gringo" Heinze tendrá el regreso de Gastón Giménez tras cumplir la fecha de suspensión y seguramente ingresará por el expulsado Lucas Robertone.

Unión es local con Atlético tucumán

Unión de Santa Fe, que lleva tres partidos sin ganar, enfrentará a Atlético Tucumán, uno de los cuatro equipos en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores de América, también hoy desde las 19 horas, con Néstor Pitana como árbitro y transmisión de los canales Fox Sports y Fox Sports Premium.

Tras un buen arranque en el torneo, Unión se cayó y solo pudo ganar uno de los últimos nueve partidos que lo dejaron en la undécima posición con 24 puntos.

El "tatengue", que viene de perder con Independiente por 2-1 como visitante, buscará volver al triunfo en el 15 de abril donde hasta hace muy poco (en la fecha 10 perdió un invicto de 17 partidos) era imbatible, pero ahora suma cinco sin ganar en casa y tres de manera consecutiva.

Por el lado de Atlético Tucumán, que ocupa el cuarto y último puesto de acceso a la próximo Copa Libertadores de América con 32 puntos, también precisa ganar luego de una derrota (3-0 frente a Patronato) y el empate frente a Talleres 0-0, como local.

El entrenador Ricardo Zielinski preservó a José San Román, Bruno Bianchi, Rodrigo Aliendro y Gabriel Matos para el duelo del miércoles ante Boca en La Bombonera por el pendiente de la fecha 15.

Madelón, en tanto, realizaría dos cambios con respecto al equipo que presentó en Avellaneda con los ingresos de Brian Blasi por el suspendido Damián Martínez y de Maximiliano Cuadra por Claudio Corvalán.

Los protagonistas

Las posibles formaciones en los tres encuentros de hoy, serían éstas:

San Martín (T): Jorge Carranza; Nahuel Menéndez, Rodrigo Moreira, Oliver Benítez y Maximiliano Martínez; Gonzalo Lamardo, Adrián Arregui, Rodrigo Gómez y Nicolás Delgadillo; Valentín Viola y Ramiro Costa. D.T.: Walter Coyette.

Belgrano (C): César Rigamonti; Tomás Guidara, Marcelo Herrera, Joaquín Novillo, Juan Quiroga; Martín Rivero; Maximiliano Sequeira, Maximiliano Lugo, Marcelo Meli, Mauricio Cuero; Diego Mendoza. D.T.: Diego Osella.

Vélez: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente, Lautaro Gianetti, Joaquín Laso y Braian Cufré; Pablo Galdames, Nicolás Domínguez y Gastón Giménez; Matías Vargas, Leandro Fernández y Agustín Bouzat. D.T.: Gabriel Heinze.

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Andrés Cadavid y Franco Quiroz; Fernando Zuqui, Matías Fritzler, Guillermo Celis y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. D.T.: Julio Comesaña.

Unión: Nereo Fernández; Brian Blasi, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Maximiliano Cuadra y Augusto Lotti. D.T.: Leonardo Madelón.

Atlético (T): Cristian Lucchetti; Pier Barrios, Yonathan Cabral, Andrés Lamas y Gabriel Risso Patrón; Ricardo Noir, Gervasio Núñez, Nery Leyes y David Barbona,: Favio Álvarez y Javier Toledo. D.T.: Ricardo Zielinski.