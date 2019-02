El viernes llegarán los restos del infortunado Emiliano Sala

Los restos de Emiliano Sala llegarán el viernes a Buenos Aires, en camino a ser velados al día siguiente en el club San Martín de la localidad santafesina de Progreso, de donde surgió el futbolista fallecido el 21 de enero último en un accidente aéreo sobre el Canal de La Mancha.

Si se terminan a tiempo los trámites administrativos, los restos del delantero serán trasladados desde el aeropuerto londinense Heathrow hoy jueves, por la noche, en un vuelo que llegará al Ezeiza en la mañana del viernes.

De allí, seguirá el camino hacia la localidad santafesina de Progreso, donde el sábado desde la mañana se realizará el velatorio en el club San Martín, informó hoy Daniel Ribero, presidente de la entidad deportiva al canal de noticias C5N.

En el mismo sentido se expresó el intendente de Progreso, Julio Muller: “Los restos de Emiliano llegarán el viernes por la tarde y serán velados en el gimnasio del club San Martín, donde se estará haciendo una vigilia”.

“La mamá y los hermanos ya llegaron a Progreso y del traslado del cuerpo de Emiliano desde Ezeiza se encargará una empresa funeraria, aunque alguno de ellos seguramente estará acompañando en ese viaje”, amplió en distintas declaraciones a medios de prensa.

El pueblo, aún conmovido por la noticia, espera rendirle un gran homenaje a Sala en su última despedida.

“Habrá mucha gente en el velatorio, porque Emiliano era un chico muy querido y un ejemplo para todos”, adelantó un ex DT de Sala en San Martín, Diego Solís.

Mientras tanto, el ex delantero recibió otro homenaje en el partido que, por la Liga de Francia, protagonizaron hoy Caen (donde jugó en 2015, con 13 partidos y cinco goles), y su último equipo, Nantes.

Hubo un minuto de silencio antes del inicio del encuentro y también se detuvo el juego en el minuto 14, el número que usó Sala durante su paso por Caen. “Emiliano, no te olvidamos”, escribieron los hinchas en una enorme bandera argentina que colgaron en uno de los costados de la cancha.

El cadáver de Sala fue hallado el pasado lunes 4 de febrero en el canal de la Mancha, donde cayó el avión que trasladaba al delantero de 28 años desde la ciudad francesa de Nantes hacia la galesa de Cardiff, en el Reino Unido, donde se iba a incorporar a su nuevo club.

El 7 de febrero, el forense del condado británico de Dorset confirmó que el cuerpo era del futbolista santafesino, que viajaba junto al piloto David Ibbotson.

La familia de Sala inició inmediatamente los trámites para repatriar los restos del futbolista, que, según lo dicho, se prevé que le sean entregados en las próximas horas.

En tanto, la familia de Ibbotson lleva recaudados más de 300.000 dólares y se puso en contacto con el especialista David Mearns, quien encabezó la búsqueda de los restos de Sala, para intentar encontrar los del piloto.