Rosario Central y River se pondrán hoy al día

River Plate, con la sensible baja de Exequiel Palacios, visitará a Rosario Central en partido pendiente de la fecha 15ª de la Superliga, un choque caliente por la vuelta a esa ciudad del ex defensor auriazul Javier Pinola, quien se fue al equipo "millonario" y es repudiado por los hinchas centralistas.

El partido comenzará a las 21, será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por la señal de cable TNT Sports.

Pinola, quien volvió al fútbol argentino cuando Eduardo Coudet lo llevó a Rosario Central luego de una década en Nuremberg de Alemania, era uno de los jugadores más queridos por los hinchas "canallas" hasta que decidió irse intempestivamente a River en junio de 2017.

El ex defensor de Central salió en la victoria sobre Racing con una molestia muscular, pero el entrenador Marcelo Gallardo lo incluyó en el plantel que viaja a Rosario y esta noche iría al banco de suplentes.

River no contará con el volante Exequiel Palacios, con una fractura del peroné derecho, un jugador clave en el funcionamiento del equipo "millonario". En su lugar jugaría el uruguayo Nicolás de la Cruz.

Tampoco estará el volante Enzo Pérez, con una distensión en el recto medio izquierdo, lo que hace casi segura la vuelta al primer equipo del experimentado Leonardo Ponzio.

En ataque podría debutar como titular Matías Suárez para formar dupla con el colombiano Rafael Borré o con Lucas Pratto, mientras Ignacio Scocco, recuperado de una lesión muscular, integraría el banco de suplentes.

River, lejos de la punta y con la mira puesta en ubicarse en puestos de clasificación para la Copa Libertadores, marcha séptimo con 23 puntos y viene de ganar tres partidos seguidos,-a Godoy Cruz, Vélez y Racing.

Central, que viene de empatar el clásico con Newell´s de visitante, contará con la vuelta del capitán Néstor Ortigoza, que le daría al director técnico Edgardo Bauza la posibilidad de jugar con cinco volantes y un solo delantero: Fernando Zampedri.

Si bien el "Patón" Bauza no confirmó la formación, Ortigoza volverá al equipo y lo haría por el delantero Claudio Riaño.

El otro cambio en Central será el debut del ex lateral de Boca Juniors, Nahuel Molina, en lugar del suspendido marcador chileno Alfonso Parot.

Central marcha 17º con 20 puntos y busca volver a ganar tras dos derrotas con Vélez y Huracán, y el empate con Newell´s, todos de visitante.

Los protagonistas

Las probables formaciones serían estas:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri y Nahuel Molina; Washington Camacho, Néstor Ortigoza, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil y Agustín Allione; Fernando Zampedri. D.T.: Edgardo Bauza.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Milton Casco; Leonardo Ponzio; Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández o Cristian Ferreira y Juan Quintero o Ferreira; Matias Suárez y Rafael Borré o Lucas Pratto. D.T.: Marcelo Gallardo.