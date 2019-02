El líder Racing visita a River

Racing Club afrontará hoy uno de los compromisos más riesgosos en su camino al título cuando visite a River Plate, actual campeón de América, que tiene escasas chances para sumarse a la lucha por ser campeón pero que buscará cortarle la buena racha al líder.

El partido se jugará desde las 19.20, en el estadio Antonio Vespucio Liberti, en el barrio capitalino de Nuñez, con el arbitraje de Patricio Lous-tau y televisación por parte de TNT Sports.

Las 66.266 localidades se agotaron el pasado miércoles, asegurando un multitudinario marco para el partido 174 del clásico más antiguo del fútbol argentino y que tiene a los "Millonarios" como históricos ganadores.

En esta ocasión Racing llega como consolidado puntero, con 42 unidades, que representa un 82% de eficacia, que no le permite gozar de tranquilidad ya que su perseguidor, el sorprendente Defensa y Justicia, suma 39 puntos.

River, aún gozando del notable triunfo conseguido ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores en España, tenía otras expectativas con relación a este partido y las mismas estaban ligadas a poder situarse a escasos puntos de la cima de vencer al equipo de Avellaneda en este "mano a mano".

Pero la "borrachera" de gloria que gozó al alcanzar el título continental, sumada a su participación en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes y unas cortas vacaciones, desembocaron en las derrotas como local ante Defensa, Unión de Santa Fe y Patronato de Paraná.

Hoy River está a 17 unidades de Racing, con un cotejo pendiente ante Rosario Central, y aunque la victoria le guiñe un ojo mañana, asoma como ilusorio que el equipo que dirige Marcelo Gallardo pueda entrometerse entre Racing y Defensa en la carrera por la vuelta olímpica.

Pero este River, el mismo que eliminó a Racing en los octavos de final de la Libertadores 2019 con un goleada 3 a 0 en el Monumental, quiere darse el gusto de bajar el puntero y "marcar territorio".

Ese revés "copero" no deja de estar presente en la mente del entrenador Eduardo Coudet aunque hayan transcurrido cinco meses. Por eso, el "Chacho" dijo "no es una revancha con River ni con sus jugadores, pero sí es una revancha interna".

Racing conforma su columna vertebral en la seguridad de Alejandro Donati en la zaga, la claridad a la hora de jugar del chileno Marcelo Díaz y la sapiencia y gol del ídolo y capitán Lisandro López. El equipo de Avellanada puede ofrecer resquicios en defensa, carecer de elaboración de juego pero daña al rival y marca.

En River ingresaría el paraguayo Robert Rojas para formar una defensa de tres hombres junto a Lucas Martínez Quarta y Javier Pinola. En la zona media jugaría el uruguayo Nicolás De La Cruz y no ingresarían Leonardo Ponzio e Ignacio Fernández.

Coudet no confirmó el equipo pese al casi seguro que Ricardo Centurión sea reemplazado por Nery Domínguez, un cambio motivado por el bajo nivel del ex jugador de Boca y en la posibilidad de sumar más gente en la zona media.

En el historial todo es de River que, tras 173 partidos, tiene una notable ventaja de 89 triunfos contra 41 y 43 empates.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta y Javier Pinola; Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Milton Casco; Juan Fernando Quintero: Rafael Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Racing Club: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donati y Eugenio Mena; Matías Zaracho, Marcelo Díaz, Nery Domínguez y Augusto Solari; Lisandro López y Jonatan Cristaldo. DT: Eduardo Coudet.