Independiente quiere volver a ganar ante Unión

Independiente recibirá hoy a Unión de Santa Fe con la ambición de cortar una racha de cinco fechas sin triunfos en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), lo que generó un debate en relación a la pérdida de confianza hacia el entrenador Ariel Holan.

El encuentro se disputará en el estadio “Libertadores de América” desde las 19.20, por la 18ª fecha, con arbitraje de Germán Delfino y transmisión en directo de Fox Sports Premium.

Dos derrotas al final de 2018 (Lanús y Boca, ambas por 1-0) y tres empates con Godoy Cruz (1-1, en el último partido), Talleres de Córdoba (1-1) y San Lorenzo (0-0) sacaron a Independiente de la lucha por el título y generaron cuestionamientos para el entrenador.

El propio Holan se encargó ayer en conferencia de prensa de negar esa supuesta pérdida de apoyo entre los hinchas e identificar que las críticas sólo se dan en el clima voluble de las redes sociales.

Holan construyó su capital con la conquista de la Copa Sudamericana 2017 y la recuperación del histórico estilo de juego del club, aunque la salida de traumática de algunos jugadores, entre ellos el goleador de la actual campaña, Emmanuel Gigliotti, y la combinación de algunos malos resultados le quitaron la chapa de intocable.

Independiente llega acaso de uno de los peores partidos de su ciclo, un empate sin goles en cancha de San Lorenzo, donde apenas registró un tiro al arco.

En relación a ese encuentro, el equipo tendrá tres modificaciones: Alan Franco o Nicolás Figal por el expulsado Emanuel Brítez; Nicolás Domingo por el lesionado Francisco Silva y el debut del paraguayo Cecilio Domínguez por Silvio Romero, que fue descartado en la semana por un dolor en el tendón de Aquiles derecho.

Unión no será un rival sencillo para Independiente, al que aventaja en la tabla de posiciones por apenas un punto (25 contra 24). El “Tatengue” no perdió en lo que va del año y se dio el lujo de ganarle a River Plate en el Monumental.

Su DT, Leonardo Madelón, hará una modificación: el defensor colombiano Yeimar Gómez Andrade, tras cumplir una suspensión, retornará por Santiago Zurbriggen en relación al empate sin goles con Newell’s Old Boys, el domingo pasado.

De 64 partidos que se contabilizan por la Primera División, Independiente ganó 25, Unión 11 y hubo 28 empates.

Estudiantes recibe a Patronato de Paraná

Estudiantes, que atraviesa una serie negativa de siete partidos sin triunfos, buscará mejorar su deslucida imagen cuando reciba a Patronato de Paraná, que se revitalizó con un par de victorias y sueña con escapar del descenso, cotejo que por la 18ª. fecha de la Superliga se jugará en el estadio “Ciudad de La Plata” desde las 17.10, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT.

Estudiantes sufre una “tormenta” deportiva: los resultados no acompañan al técnico Leandro Benítez y ya son siete las fechas sin ganar, desde aquel triunfo ante River por 1 a 0 en el estadio de Quilmes, el 3 de noviembre pasado.

El equipo platense, vendió a promisorias figuras como Santiago Ascacibar, Juan Foyth, Joaquín Correa, Guido Carrillo, Gerónimo Rulli y Jonathan Silva, tiene 18 puntos y está a seis unidades de los que clasifican para la Copa Sudamericana 2020.

El juvenil Matías Pellegrini, con una lesión muscular, quedó descartado y Benítez tendría varias dudas entre Fernando Evangelista o Juan Ignacio Díaz (debutaría), Nahuel Estevez o Pablo Luguercio y Edwar López o Mariano Pavone.

En tanto Patronato está en zona de descenso, posee el cuarto peor promedio (supera a Belgrano, San Martín y Tigre), pero llega incentivado tras vencer a River a Atlético Tucumán, convirtiendo seis goles en dos partidos.

El técnico del “Patrón”, Mario Sciacqua le dará continuidad al equipo que viene de golear 3 a 0 como local a Atlético Tucumán.

El historial es escueto. Jugaron sólo dos veces y ambas fueron triunfo de Estudiantes por 1 a 0, en La Plata y en Paraná.

Atlético Tucumán y Talleres juegan en el "José Fierro"

Atlético Tucumán, que pese al traspié sufrido ante Patronato sigue ubicando en los primeros puestos de la tabla, y Talleres de Córdoba, cuya atención está puesta en la Copa Libertadores, protagonizarán el restante match de la fecha 18ª de la Superliga.

Jugarán en el estadio “José Fierro” de la capital tucumana, con Silvio Trucco como árbitro y televisación de TNT Sports y TNT a partir de las 19.20.

Los tucumanos tuvieron un arranque que hizo ilusionar a sus hinchas al golear a Gimnasia y Esgrima La Plata en la reanudación del torneo, pero la dura derrota por 3 a 0 sufrida el lunes ante Patronato le hizo perder terreno.

El técnico Ricardo Zielienki volverá a confiar en el equipo que arrancó jugando en Paraná, aunque habrá dos cambios en la defensa: uno obligado por la suspensión de Jonathan Cabral -lo reemplazará Andrés Lamas- y otro táctico, con la vuelta de Gabriel Risso Patrón por Matías Abero.

Los cordobeses llegan fortalecidos desde lo anímico por el triunfo logrado ante San Pablo, 2 a 0 de local, que lo deja bien posicionado para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La revancha se disputará el miércoles en Brasil y el técnico Juan Pablo Vojvoda cuidará a los titulares, por lo que apelará a la rotación para preservar a los futbolistas que buscarán la clasificación en el Moumbí.

Los protagonistas

Las probables formaciones de los equipos animadores de los tres partidos de hoy, son las siguientes:

INDEPENDIENTE: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal o Alan Franco, Guillermo Burdisso y Gastón Silva; Pablo Pérez, Nicolás Domingo y Pablo Hernández; Cecilio Domínguez, Martín Benítez y Ezequiel Cerutti. D.T.: Ariel Holan.

UNIÓN: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo y Franco Fragapane; Augusto Lotti o Fernando Troyansky y Maximiliano Cuadra. DT: Leonardo Madelón.

ESTUDIANTES (L.P.): Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gonzalo Jara y Fernando Evangelista o Juan Ignacio Dïaz; Manuel Castro, Rodrigo Braña, Iván Gómez y Nahuel Estevez o Pablo Lugüercio; Lucas Albertengo y Edwar López o Mariano Pavone. D.T.: Leandro Benítez.

PATRONATO DE PARANÁ: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Dylan Gissi, Agustín Sandona y Nicolás Pantaleone; Gabriel Compagnucci, Federico Bravo, Damián Lemos y Gabriel Carabajal; Germán Berterame y Gabriel Ávalos. D.T.: Mario Sciacqua.

ATLÉTICO TUCUMÁN: Cristian Lucchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Andrés Lamas y Gabriel Risso Patrón; David Barbona, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro y Favio Alvarez; Mauro Matos y Leandro Díaz. D.T.: Ricardo Zielinski.

TALLERES DE CÓRDOBA: Mauricio Caranta; Franco Malagueño, Javier Gandolfi, Mauricio Toni y Fernando Bersano o Miguel Araujo; Leonel Rivas, Fernando Juárez, Diego Valoyes y Joel Soñora; Mauro Ortiz y Junior Arias. D.T.: Juan Pablo Vojvoda.