Empataron Huracán-Vélez y Lanús venció a Gimnasia

Huracán y Vélez Sársfield igualaron anoche 1 a 1 por la 18ª fecha de la Superliga de fútbol y, aunque el resultado fue justo, los dos hicieron méritos para llevarse algo más en el partido jugado en el estadio "Tomás A. Ducó" del Parque de los Patricios.

Braian Cufré abrió la cuenta en favor del equipo de Liniers y lo empató Lucas Gamba, de penal, para el "Globito", en partido en el cual el "Fortín" terminó con diez jugadores, por la expulsión de Lucas Robertone sobre el final del cotejo.

Fue el equipo local el que arrancó mejor, con Gamba picante en la conducción y Barrios siempre listo para incomodar al fondo velezano. Sin embargo, en la primera que tuvo, el ex Unión le dio muy mal de emboquillada, y luego el delantero erró un cabezazo de esos que suele mandar para adentro. Y el Fortín empezó a crecer.

El "Globo" recuperó los colores en el arranque de la segunda mitad y, aunque se expuso en su búsqueda de la igualdad, luego de que Barrios perdiera otra chance, De La Fuente lo abrazó a Garro adentro del área y le simplificó todo al equipo del "Turco". Gamba no falló desde los 12 pasos y estampó el empate en el Ducó.

Sobre el final pudo ser de los dos, porque ninguno perdió las intenciones, pero se fueron quedando sin piernas y el juego se alejó de los arcos. Nico Domínguez tuvo una más de cabeza para Vélez y Robertone se fue expulsado por doble amarilla, pero el "Globo" no pudo aprovecharlo en los minutos que quedaban y por eso el punto tuvo gusto a poco.

Triunfo del "Granate"

Sin mayores problemas, anoche en su estadio "Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez", Lanús superó 2 a 0 al alicaído Gimnasia y Esgrima de La Plata, también por la decimoctava jornada de la Superliga, resultado que complica al "Lobo", equipo que lucha por no descender al certamen de la Primera "B" Nacional.

El "eterno" artillero José "Pepe" Sand, de penal a los 36´ del primer tiempo, y el lateral derecho Leonel Di Plácido a los 44´ de la etapa inicial, con certero disparo al segundo palo del arco defendido por Alexis Martín Arias, le dieron el triunfo a los "granates", quienes siguen mejorando en el juego y en la tabla.

El peso específico de Pepe Sand en Lanús explota a los ojos de todos los hinchas. Su año de exilio en Atlético Nacional se terminó por presión de su gente y del sentido común: no sólo el Grana había perdido un referente del área, también a un futbolista que entra fácilmente en sintonía y que, por experiencia e inteligencia, resuelve situaciones y absorbe presiones.

Lanús consiguió su cuarta victoria al hilo, tres con Sand. Su evolución, basada en un criterio colectivo que se potencia en base al orden y a una obsesión por saber cubrir los espacios en defensa y aprovechar en ofensiva, fue demasiado para una débil expresión de Gimnasia. El aporte del artillero fue el penal del 1 a 0 (ingenua falta de Piovi sobre el "Laucha" Acosta). Antes, a instancias del línea Barbieri, el referí Echavarría le había anulado un gol legítimo.

Y eso que "Pepe" puede ser considerado responsable de que el 2 a 0 quedara corto para las llegadas que tuvo Lanús. Y esto vale en el análisis: es un delantero que tiene una virtud comprobada de saber ubicarse para llegar a posición de gol.



Otro punto alto de Lanús fue Marcelino Moreno, por despliegue, capacidad para distribuir la pelota y también saber esperar el momento preciso para recibirla.

El "Lobo" ratificó sus problemas de visitante (cuatro puntos sobre 27 posibles). Apenas en algunos minutos del segundo tiempo insinuó una reacción que lejos, pero muy lejos, estuvo de comprometer la solidez del Grana.

Poco y nada para Silva, algunos cambios de frente de Mansilla. Sólo vale adjudicarle a Gimnasia que tuvo orden defensivo, que no es lo mismo que eficacia. Y ojo que necesita puntos para zafar de la zona roja.