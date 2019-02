Iván Delfino confirmó los titulares en el Verde para visitar a Temperley

El director técnico de Sarmiento, Iván Delfino, confirmó ayer el equipo titular que mañana visitará a Temperley, en el partido correspondiente a la fecha 15 del Campeonato de la B Nacional. El choque frente al "Gasolero" se jugará con la presencia del público visitante, arrancará a las 18 y será arbitrado por Héctor Paletta.

En el entrenamiento de ayer, el DT del Verde volvió a realizar un ensayo de fútbol en donde despejó todas las dudas. Finalmente, el defensor Lucas Landa no estará por lesión y su lugar lo ocupará Ariel Kippes. En la defensa también otra variante y será el regreso de Facundo Castet, el marcador de punta por la izquierda ya cumplió su fecha de suspensión y reemplazaría a Guillermo Sotelo. Y en la zona media, Guillermo Farré regresará a la titularidad en lugar de Sergio Quiroga.

En definitiva, el equipo se perfila con Manuel Vicentini; Martín García, Wilfredo Olivera, Ariel Kippes y Facundo Castet; Matías Garrido, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

También quedaron concentrados: el arquero Facundo Dafuncchio; los defensores Guillermo Sotelo y Juan Antonini; los volantes Juan Caviglia, Gabriel Sanabria, Sergio Quiroga y Leonardo Villalba; y el delantero Sebastian Penco.

Por último, está previsto que el plantel se entrene hoy por la mañana, luego los jugadores compartirán un almuerzo para finalmente emprender el viaje rumbo a Capital Federal.

La visita al "Gasolero" tendrá la presencia de unos 1100 hinchas de Sarmiento. Las últimas entradas siguen a la venta en la secretaria del club (Gandini y Necochea), de 9 a 12.30 y de 16 a 20.30. El valor de cada ticket es de 350 pesos.



Temperley se prepara para recibir al Verde

En la mañana del martes, Temperley disputó un partido amistoso frente a Atlanta, en el estadio León Kolbowski de Villa Crespo, que finalizó con victoria local por 3-1. Los equipos de Cristian Aldirico y Fabián Castro utilizaron formaciones alternativas, en un ensayo en lo que disputaron tres tiempos de 30 minutos cada uno.

Sin embargo, en la formación del Polaco estuvieron compartiendo delantera Santiago Giordana y el último refuerzo, el uruguayo Mauro Guevgeozián, todo un dato pensando en el partido frente a Sarmiento.

Los 11 que presentó el Gasolero fueron: Pablo Campodónico; Agustín Sosa, Lucas Mulazzi y Tobías Albarracín; Brian Puntano; Ezequiel Spinella, Federico Fattori, Enzo Salas y Tobías Reinhart; Santiago Giordana y Mauro Guevgeozián.

Para recibir al líder de la B Nacional, el técnico Cristian Aldirico aguarda por la evolución de Lucas Wilchez, que padece una contusión en el gemelo externo de la pierna izquierda. El ex Arsenal fue reemplazado en el primer tiempo frente a Quilmes y trabaja de manera diferenciada. Y quién dice que, si no llega en óptimas condiciones físicas, la dupla que paró en el amistoso sea en definitiva la que arranque frente a los de Junín.

Chacarita será local ante Independiente Rivadavia de Mendoza

Chacarita Juniors, de pobre campaña y alejado de los puestos de vanguardia, será local hoy ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en uno de los cuatro partidos con los cuales continuará la 15ta. fecha del torneo de la Primera B Nacional de fútbol.

El partido se jugará en el estadio de Chacarita, en la ciudad bonaerense de San Martín, desde las 19.05, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Gastón Suárez.

Los otros encuentros de hoy serán: a las 17, Defensores de Belgrano-Guillermo Brown de Puerto Madryn (Yamil Possi) y Villa Dálmine-Los Andes (Luis Lobo Medina); a las 18, Gimnasia (Mendoza)-Central Córdoba (Santiago del Estero).

El puntero del certamen es Sarmiento con 30 puntos, le siguen Arsenal con 27, Mitre de Santiago del Estero y Nueva Chicago con 26, Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza con 22, Central Córdoba y Almagro con 21.

Chacarita está 21ro con 13 unidades como resultante de una mala campaña. El "Funebrero" es un equipo con rica historia y se aguardaba una actuación que lo ubicara en los primeros puesto, pero eso no sucedió.

El equipo de San Martín, que hace 337 minutos no convierte un gol, necesita un gran repunte para tener chances de ingresar al reducido que otorgará el segundo ascenso. Está a siete unidades del último clasificado (el noveno) a falta de 33 en juego.

Independiente Rivadavia está quinto, en zona de clasificación, con 22 unidades, pero llega con dos derrotas consecutivas y, de seguir dejando puntos en el camino, puede complicarse su ingreso al octogonal.

Villa Dálmine (20) procurará el cuarto triunfo seguido cuando reciba a Los Andes (8). El equipo de Lomas está último con nueve cotejos sin ganar de visita y lucha por no perder la categoría.

En Mendoza, Gimnasia (22) de esa provincia recibirá a un Central Córdoba de Santiago del Estero (21) que es toda una revelación al sumar siete fechas invicto y cuatro triunfos consecutivos.

En el Bajo Nuñez, Defensores de Belgrano (16) será local ante Guillermo Brown (9). El "Dragón" lleva ocho compromisos sin derrotas aunque sólo ganó dos, mientras que los chubutenses presentan alarmantes cifras: ocho fechas sin vencer y 15 sin ganar fuera de Puerto Madryn.

La fecha continuará mañana: a las 17: Gimnasia y Esgrima (Jujuy)-Nueva Chicago (Pablo Dóvalo), Arsenal-Olimpo (Mariano González) y Platense-Almagro (Fabricio Llobet), a las 18, Temperley-Sarmiento (Héctor Paletta), a las 19, Instituto-Brown de Adrogué (Jorge Broggi), a las 20, Agropecuario-Atlético de Rafaela (Lucas Novelli) y a las 22, Mitre de Santiago del Estero-Quilmes (Guillermo González).