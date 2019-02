Nández no se recuperó y Almendra será titular

El mediocampista uruguayo Nahitan Nández no estará entre los titulares en la visita de Boca a Belgrano de Córdoba por la decimonovena fecha de la Superliga y en la izquierda jugará el juvenil Agustín Almendra.

Almendra, que se perdió por lesión el Sudamericano Sub 20 de Chile con la Selección argentina, ocuparía el lugar de Emanuel Reynoso, respecto del 2-0 a favor sobre Godoy Cruz en el estadio "La Bombonera".

El entrenador Gustavo Alfaro moverá piezas para el encuentro que se disputará a las 21:30 en el estadio del "Pirata", en el barrio Alberdi.

Entonces, para no dejar el tren de la pelea por la Superliga, Alfaro meterá un solo cambio, pese a que "Bebelo" Reynoso haya sido una de las figuras el domingo pasado en La Boca.

Alfaro priorizó la recuperación de Almendra y el mayor despliegue físico que puede darle tanto en ataque como en defensa.

Por otra parte, el paraguayo Junior Alonso se mantuvo en el lateral izquierdo, Nahitan Nández todavía no está al ciento por ciento y Carlos Tevez continuó como titular, como acompañante de Darío Benedetto.

El equipo que probó en la práctica fue con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso; Iván Marcone, Jorman Campuzano; Agustín Almendra, Cristian Pavón, Carlos Tevez; y Darío Benedetto.

Si bien Nández volvió a los entrenamientos, todavía no se recuperó completamente de su lesión y es duda si viajará a Córdoba con el plantel para visitar a Belgrano con el resultado de Racing y River ya conocido. Mauro Zárate y Wanchope Ábila estarán en el banco de suplentes.

Fernando Gago va a tener su match despedida

Luego del cimbronazo con la noticia de la salida y posible retiro como profesional de Fernando Gago, que se recupera de su segunda rotura de tendón de Aquiles, se clarificaron un par de situaciones.

La semana próxima, el jugador y el presidente Daniel Angelici darían una conferencia de prensa para explicar los términos de rescisión de su contrato.

Según trascendió, entre los puntos a destacar, estaría la realización de un partido de despedida en el estadio "La Bombonera" para que los hinchas puedan despedir al último capitán del "xeneize".