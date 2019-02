Huracán recibe a Vélez, abriendo una nueva fecha

Huracán recibirá esta noche a Vélez Sársfield en un partido correspondiente a la decimoctava fecha de la Superliga, cotejo en el cual ambos equipos buscarán recuperarse y volver a la victoria.

El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en el estadio "Tomás Adolfo Ducó", contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Huracán viene de perder por 3 a 1 en su visita a Racing Club, partido en el que fueron expulsados el mediocampista Carlos Auzqui y el delantero Andrés Chávez, por lo que el técnico Antonio Mohamed realizará al menos dos variantes.

Si bien aún el entrenador no lo confirmó, el defensor Federico Mancinelli regresaría a la titularidad en lugar de Omar Alderete, mientras que para reemplazar a Auzqui pelean por estar Norberto Briasco y Patricio Toranzo.

Vélez iría con un cambio, tras perder como local frente a River por 2 a 1 en la fecha pasada. Allí fue expulsado Gastón Giménez, por lo cual el técnico Gabriel Heinze deberá efectuar una modificación obligada.

Al no tener disponible a Gastón Díaz, quien sigue en su puesta a punto desde lo físico, el entrenador dijo que por Giménez podrían entrar Cristian Núñez, Alejo Montero o Nicolás Domínguez.

Tigre recibe a Banfield, y Lanús a Gimnasia y Esgrima La Plata

Tigre buscará esta tarde lograr una ansiada victoria cuando reciba a Banfield, mientras que Lanús y Gimnasia y Esgrima La Plata intentarán seguir por el camino del triunfo en dos partidos válidos por la decimoctava fecha de la Superliga.

El primero de los encuentros se llevará a cabo a partir de las 19 en el estadio "José Dellagiovanna", con Darío Herrera (radicado en Lincoln) como juez principal y televisación en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Tigre viene de perder por 3 a 1 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, se encuentra en la última posición de la tabla de promedios, está necesitado de victorias y el técnico Mariano Echeverría tendrá una baja importante: Martín Galmarini.

El futbolista sufrió una molestia en su pierna derecha y, tras los estudios realizados, se comprobó que padece un desgarro en el isquiotibial. Su recuperación demandará alrededor de 21 días.

El entrenador todavía no confirmó el equipo, pero Néstor Moiraghi o Matías Pérez Acuña serían los candidatos para reemplazar a Galmarini.

Por su parte, Banfield cayó por 3 a 1 frente a Talleres en Córdoba y la idea del cuerpo técnico comandado por Hernán Crespo es que debute Rodrigo Tapia, uno de los refuerzos, quien entraría por Renato Civelli.

Lanús iría sin cambios y Troglio haría una variante en Gimnasia..

Lanús será local de Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Néstor Díaz Pérez a partir de las 21.10 con Pablo Echevarría como juez principal y televisación en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

El conjunto "granate" derrotó como local a Colón por 1 a 0 en la jornada anterior y el entrenador Luis Zubeldía no realizaría modificaciones, por lo cual jugarían los mismos once que empezaron disputando el partido ante el elenco de Santa Fe.

Por su lado, el equipo platense venció como local a Tigre por 3 a 1 y la única novedad que presentaría el técnico Pedro Troglio es el ingreso de Brian Mansilla en el once titular en lugar de Germán Guiffrey.

En tanto, quien no será de la partida es Matías Melluso que no se recuperó de la distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Como sigue

La fecha continúa de esta manera:

Mañana sábado:

A las 17.10 (televisa) TNT: Estudiantes de La Plata vs. Patronato de Paraná.

A las 19.20: Por Fox Sports, Independiente de Avellaneda vs. Unión de Santa Fe; y por la señal de TNT, Atlético Tucumán vs. Talleres de Córdoba.

El domingo 10:

A las 17.10, por Fox Sports, el clásico entre Newell´s Old Boys y Rosario Central; y por TNT, Godoy Cruz de Mendoza vs. San Martín de Tucumán.

A las 19.20, por la señal de TNT, River Plate vs. el líder, Racing Club.

A las 21.30, por Fox Sports, Belgrano de Córdoba ante Boca Juniors.

Lunes 11:

A la hora 19, por Fox Sports, Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors.

A las 21.10, por la señal de TNT, Aldosivi de Mar del Plata vs. San Martín de San Juan.

Fue postergado y se jugará el viernes 22 de marzo (por TNT y a las 21.10), Colón de Santa Fe vs. San Lorenzo de Almagro.