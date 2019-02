Sarmiento: Lucas Landa está en duda en el equipo titular que visitará a Temperley

El plantel profesional de Sarmiento se sigue preparando para visitar a Temperley, el domingo, en el partido correspondiente a la fecha 15 del Campeonato de la B Nacional.

De cara a este encuentro, que arrancará a las 18 y que será arbitrado por Héctor Paletta, ayer por la tarde el director técnico de Sarmiento, Iván Delfino, encabezó un extenso ensayo de fútbol en donde comenzó a probar alternativas en el equipo titular.

La principal duda que tiene el DT del Verde es saber si el defensor Lucas Landa se recupera de algunas molestias musculares que lo vienen marginando de las últimas prácticas. El marcador central sintió una fuerte dolencia en el partido frente a Instituto (C) y en el regreso al trabajo no pudo entrenarse con normalidad. Hoy, el cuerpo médico le realizaría una nueva evaluación.

Con el resto de los jugadores en perfectas condiciones físicas, en el ensayo de fútbol realizado ayer el Verde formó con Manuel Vicentini; Martín García, Wilfredo Olivera, Ariel Kippes y Facundo Castet; Matías Garrido, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Está claro que la aparición de Kippes en esta formación tiene que ver con la ausencia de Landa por lesión y si el "Chino" no llegara a recuperarse, el juvenil marcador central sería su reemplazante natural. Castet cumplió su fecha de suspensión y regresaría al equipo en lugar de Guillermo Sotelo. El tercer cambios sería en la zona media. Allí, Farré también regresaría al equipo en lugar de Sergio Quiroga.

Al mismo tiempo, la buena noticia es que Luis Yamil Garnier ya se entrena con normalidad y continúa poniéndose a punto desde lo físico para volver al equipo lo más rápido posible.

Más allá de las pistas que dio ayer Delfino en el entrenamiento, hoy el grupo de futbolistas volverá a ensayar fútbol y habrá que ver si ratifica o no las variantes mencionadas.

Cabe destacar que el partido frente al "Gasolero" tendrá la presencia autorizada de unos 1100 hinchas de Sarmiento. Las entradas siguen a la venta en la secretaría del club (Gandini y Necochea), de 9 a 12.30 y de 16 a 20.30. El valor de cada ticket es de 350 pesos.



La fecha 15 arranca esta noche en Tandil

Santamarina y Ferro Carril Oeste juegan hoy en Tandil en el cotejo con el cual comenzará la 15ta. fecha del torneo de la Primera B Nacional de fútbol. El partido se jugará en el estadio Municipal de Tandil, desde las 20.30, con el arbitraje de Sebastián Ranciglio.

El puntero del certamen es Sarmiento con 30 puntos, le siguen Arsenal con 27, Mitre de Santiago del Estero y Nueva Chicago con 26, Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza con 22, Central Córdoba y Almagro con 21.

La fecha continuará el sábado con los siguientes partidos: a las 17, Defensores de Belgrano-Guillermo Brown de Puerto Madryn (Yamil Possi) y Villa Dálmine-Los Andes (Luis Lobo Medina); a las 18, Gimnasia (Mendoza)-Central Córdoba (Santiago del Estero) (Nicolás Lamolina) y a las 19.05, Chacarita Juniors-Independiente Rivadavia (Gastón Suárez).

El domingo: a las 17: Gimnasia y Esgrima (Jujuy)-Nueva Chicago (Pablo Dóvalo), Arsenal-Olimpo (Mariano González) y Platense-Almagro (Fabricio Llobet), a las 18, Temperley-Sarmiento (Héctor Paletta), a las 19, Instituto-Brown de Adrogué (Jorge Broggi), a las 20, Agropecuario-Atlético de Rafaela (Lucas Novelli) y a las 22, Mitre de Santiago del Estero-Quilmes (Guillermo González).