Independiente de Junín ganó y sigue en carrera

El Torneo Nocturno de Fútbol "Oscar Sardi" que organiza la Liga Deportiva del Oeste, por la Copa "Level 10", ingresó en etapa de definiciones y anoche tuvo en Independiente de Junín a un gran protagonista. El Rojo le ganó a Origone Fútbol Club por 4 a 2 en los penales.

En el trámite de las acciones, el Milán de Agustín Roca jugó un gran primer tiempo que lo terminó ganando por 1 a 0 con un lindo gol de Francisco Gavazzi. No obstante, en el complemento Origone desperdició varias opciones de gol y sobre el final del encuentro Daniel Cofreces encontró el empate que derivó en los penales.

Finalmente, en la definición desde los doce pasos Tomás Giordano atajó en dos oportunidades y eso fue clave para que el Rojo de Junín encontrará la victoria final por 4 a 2.

Con el triunfo, Independiente es semifinalista de la rueda de ganadores y se enfrentará en esa instancia al vencedor del encuentro que jugarán el lunes River Plate (J) vs. Sarmiento desde las 21.45 en el estadio de Mariano Moreno.

Los otros dos partidos de la segunda fase, a todo o nada, serán animados por Villa Belgrano vs. B.A.P., el miércoles a las 21.45 en cancha de Ambos Mundos; y Rivadavia de Junín frente a Jorge Newbery, el jueves a la misma hora en en estadio "El Bosque" del Club Villa Belgrano.

Los vencedores de los encuentros del miércoles 13 y del jueves 14 se enfrentarán en la siguiente instancia, también por la ronda de ganadores del Nocturno.