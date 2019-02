Argentina enfrenta a Uruguay y busca clasificar al mundial

La Selección Argentina Sub-20 de fútbol se enfrentará hoy a Uruguay, por la anteúltima fecha del hexagonal final del campeonato Sudamericano que se lleva a cabo en Chile y si logra el triunfo se clasifica al Mundial de Polonia 2019.

El encuentro se jugará a partir de las 17.30 en el Estadio "El Teniente" de Rancagua, del mencionado país vecino y el elenco uruguayo también se asegurará su lugar en el certamen mundialista si es que consigue quedarse con la victoria.

El equipo conducido por Fernando Batista viene de realizar su mejor actuación en el Sudamericano al derrotar por 3 a 0 a Venezuela con un hat-trick del delantero Adolfo Gaich, jugador de San Lorenzo.

Por su parte, el conjunto de Uruguay dirigido por Fabián Coito también logró un importante triunfo al vencer a Brasil por 3-2, resultado que le permitió quedar como líder del Hexagonal y si le gana a Argentina, se proclamará campeón con una fecha de anticipación.

El entrenador del elenco argentino aún no dio a conocer el equipo que jugará ante Uruguay, pero se sabe que no contará con el lesionado Francisco Ortega, quien padeció una contractura en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Si bien todavía no está definido, el que podría ser el reemplazante de Ortega es Elías Pereyra mientras que Batista tampoco tendría a Nehuén Pérez, el defensor del Atlético de Madrid que en el partido ante Venezuela recibió su segunda tarjeta amarilla.

Según se informó, la AFA concretó la presentación formal ante Conmebol por Nehuén Pérez y en el descargo se incluye el video de la acción en la que aseguran que el futbolista no cometió la infracción por la que fue castigado con la amonestación.

Si la Conmebol no accede al pedido por Pérez, Batista colocaría en su lugar a Fausto Vera mientras que Santiago Sosa, jugaría de marcador central y el resto no cambiaría.