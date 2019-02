Sarmiento comenzó la preparación para visitar el domingo a Temperley

Ayer, el plantel profesional de Sarmiento de Junín volvió a los entrenamientos y comenzó a preparar el partido que librará el próximo domingo en Turdera ante Temperley, en el estadio de los "gasoleros" en el que podrá haber públIco visitante, ya que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreVide), dispondría unas 1.500 entradas para los hinchas del elenco "verde" de nuestra ciudad.

El cotejo, por la decimoquinta fecha del certamen de ascenso, comenzará a las 18 y será arbitrado por Héctor Paletta, destacándose que ayer, los dirigidos por Iván Delfino hicieron tareas físicas y fútbol en espacios reducidos en La Ciudad Deportiva del CAS.

Hoy y mañana, en ambos casos a puertas cerradas y en el estadio "Eva Perón", los jugadores del "Verdolaga" harán dos prácticas de fútbol y cerrarán la puesta a punto el sábado por la mañana, luego almorzarán y por la tarde viajarán a Capital Federal, para esperar el cotejo ante los "Celestes".

Habría cambios en el equipo

Para ese pleito, no se descarta que Delfino realice cambios. Luego del flojo partido de Guillermo Sotelo como lateral izquierdo, no se descarta el regreso como titular y como "3" de Facundo Castet. En tanto, no llegaría aún el capitán Luis Yamil Garnier, quien se viene recuperando de la distensión que sufrió en el gemelo de pierna izquierda.

El resto de las variantes, si es que se realizan, tendrían que ver exclusivamente con lo táctico. En el último partido ante Instituto (C), Delfino sorprendió con algunos cambios, como el hecho de haber sacado del equipo a jugadores que venían siendo importantes como los casos de Guillermo Farré y Leonardo Villalba, quienes podrían volver al elenco titular en reemplazo de Sergio Quiroga (en el caso del experimentado ex Belgrano de Córdoba) y de Matías Garrido o Nicolás Castro, en el caso de Villalba.

De todas maneras, habrá que esperar las prácticas de fútbol de hoy y mañana para ver qué determinación toma Iván Delfino en la visita a Temperley, cotejo en el cual Sarmiento buscará mantener el liderazgo en soledad, y el invicto.