Nández podría regresar como titular en Boca Jrs.

Ayer, en el entrenamiento del plantel profesional de Boca Juniors, el volante uruguayo Nahitan Nández trabajó de manera diferenciada, de cara al partido del próximo domingo ante Belgrano en Córdoba por Superliga.

Nández se recupera de una molestia en el pie izquierdo que lo marginó en los triunfos ante San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza, por el campeonato local.

Alfaro aguardará por su recuperación porque lo considera una pieza importante en el esquema. En caso de tenerlo a disposición, el entrenador analizará a quién reemplazará con respecto a la formación victoriosa ante Godoy Cruz.

El juvenil Gastón Ávila se entrenó hoy por primera vez con el resto de sus compañeros. El defensor, de 17 años, proveniente de Rosario Central, fue uno de los refuerzos en llegar al "Xeneize" en este marcado de pases.

El central Paolo Goltz también trabajó en forma diferenciada, mientras que el lateral colombiano Frank Fabra, quien el domingo pasado jugó para la reserva, se entrenó a la par de sus compañeros totalmente recuperado de la ruptura de ligamentos en la rodilla que lo marginó del Mundial Rusia 2018.

Boca jugará el próximo domingo ante Belgrano en Córdoba por la fecha 18va. de la Superliga del fútbol argentino. El encuentro comenzará a las 21.30 y será controlado por Ariel Penel.

Iván marcone: "alfaroes gran convencedor"

Iván Marcone, volante de Boca, aseguró que el entrenador Gustavo Alfaro es "un gran convencedor" y expresó su optimismo para que el equipo encuentre su mejor nivel a la brevedad en la Superliga.

"Alfaro es un gran convencedor; le llega al jugador. Hoy no tenemos un estilo de juego definido y tenemos la obligación de ganar, lo cual lo hace complicado, pero con estas últimas victorias trabajamos de otra manera, En dos o tres partidos se verá otro Boca", indicó Marcone.

El mediocampista es uno de los siete futbolistas que fueron presentados ayer en "La Bombonera" como los refuerzos de Boca para la actual temporada, junto con el arquero Marcos Díaz; los defensores Lisandro López, Kevin Mac Allister, el paraguayo Junior Alonso y Gastón Ávila; y el volante colombiano Jorman Campuzano.

"Alfaro le dará a Boca lo que le faltaba del medio para atrás. Nos pide que no seamos un equipo largo, tanto en el medio como en la defensa y con cuidado a la hora de retroceder", señaló Marcone en diálogo con TyC Sports.

A su vez, el ex Arsenal de Sarandí asume la función de "salida del equipo" en el mediocampo para que los delanteros reciban "la pelota limpia" de cara al arco rival.

El defensor Lisandro López dijo por su parte que se adaptará "al mundo Boca" y que se sintió "muy bien" el domingo pasado en su debut, en el triunfo por 2-0 ante Godoy Cruz.

"Estás defendiendo un escudo que es muy grande y la responsabilidad es muy grande también. Mi trabajo es entrenarme bien para ayudar a Boca. Recién llegué y me sentí bien con la gente", sostuvo "Licha".

El ex Benfica de Portugal aseguró que el plantel convive "en un clima lindo y positivo" que busca dejar atrás la derrota ante River en la Superfinal de la Copa Libertadores 2018.

El arquero Marcos Díaz expresó en tanto su satisfacción por su estadía en Boca, donde competirá por el puesto con Esteban Andrada.

"Cuando vine a Boca siempre supe que tenía que pelearla. Estoy para ayudar a Esteban también, a competir para que mejoremos día a día", dijo el ex Huracán.