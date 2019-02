Sarmiento empató sobre la hora, mantuvo el invicto y sigue como único líder del torneo

Sarmiento salvó el invicto al igualar sobre la hora en el Estadio "Eva Perón", ante Instituto de Córdoba 1 a 1, en el partido que anoche cerró la decimocuarta fecha del torneo de la Primera B Nacional de fútbol.

Mateo Klimowicz puso en ventaja a los cordobeses, en el cierre del primer tiempo; mientras que Leonardo Villalba igualó para Sarmiento, en la parte final.

En el inicio de las acciones fue el conjunto de nuestra ciudad el que comenzó mucho mejor. Durante los primeros quince minutos, el equipo de Iván Delfino apostó a un juego más vertical, con Franco Leys parado bien de "5" y con el "Checho" Sergio Quiroga jugando casi como un enganche. Por la banda derecha se ubicó el debutante Matías Garrido y por la izquierda lo hizo Nicolás Castro.

Con ese medio campo, el Verde tuvo recuperación y juego. Por eso generó jugadas de peligro y por eso fue más que su rival. Con una clara apuesta a "copar" la zona media, Sarmiento fue más que su rival y generó varias jugadas de peligro que podrían haberlo puesto en ventaja.

Sin embargo, promediando los primeros veinte minutos de esa etapa inicial, Instituto (C) reaccionó y comenzó a manejar el balón con gran criterio y con Sebastian Navarro como principal protagonista. El "5" de la "Gloria" repartió juego de lo lindo y así Instituto comenzó a crecer.

Quizás sin haberlo merecido tanto, cuando parecía que el primer tiempo se moría, la visita encontró la ventaja. Allá por el minuto 43, Wilfredo Olivera quiso salir jugando con Leys pero la presión de Instituto sobre el "5" del Verde fue tan buena que terminó con una contra letal.

La pelota terminó por la banda derecha, la tomó Klimowicz y el volante sacó un tremendo derechazo cruzado para poner el 1 a 0 parcial, con el que finalizarían los primeros 45.



Los cambios, la reacción y una merecida igualdad

En el segundo tiempo la historia no cambiaba. Instituto seguía dominando las acciones y Sarmiento demostraba poco y nada. La imprecisión se había apoderado de jugadores claves. Quiroga y Garrido no se asociaban y la pelota se perdía rápido.

Ante ese desconcierto, Delfino metió mano en el equipo. Sanabria ingresó por Garrido, Sebastian Penco por Miracco y un poco más tarde Leonardo Villalba entró por Quiroga.

Con esas modificaciones el Verde mejoró. El "Chino" Sanabria jugó e hizo jugar. Villalba encaró y Penco colaboró con el juego aéreo. Así Sarmiento llegaría al empate.

Cuando al encuentro le quedaban apenas unos minutos, Villalba escapó por la izquierda, desbordó, se metió en el área y cuando parecía que iba a meter el centro hacia atrás el volante le pegó al arco. Arce no reaccionó y la pelota entró para que el tanto se grite en todo el "Eva Perón".

No hubo tiempo para más. Con el empate, Sarmiento llegó a las 30 unidades, tres más que el escolta Arsenal; logró mantener el invicto y sigue en lo más alto de las posiciones. El equipo de Delfino rescató un punto importante en un partido durísimo. Salió ileso y está más fuerte que nunca para seguir peleando con el soñando ascenso.