San Lorenzo e Independiente juegan hoy con el objetivo de salir de sus malas rachas

San Lorenzo e Independiente se medirán hoy en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 17 de la Superliga, en un clásico del fútbol argentino al que ambos equipos buscarán cortar sus rachas negativas.

El 'Ciclón', que no gana hace ocho partidos por el torneo local, y el 'Rojo', que no festeja hace cuatro jornadas, jugarán desde las 17.10 en el estadio Pedro Bidegain, con el arbitraje de Diego Abal. Televisará Fox Sports Premium.

Independiente le ganó a Belgrano de Córdoba por 2-1 en la fecha 12 y después acumuló derrotas consecutivas frente a Lanús y Boca (ambas 0-1), y empates con Godoy Cruz de Mendoza (1-1) y Talleres de Córdoba (1-1).

El equipo que dirige Ariel Holan se encuentra ubicado en la séptima posición con 24 unidades, a 15 puntos del líder Racing, su clásico rival, y en zona de Copa Sudamericana. Para el objetivo de Holan de entrar a la Copa Libertadores del año próximo debe empezar a sumar de a tres ya que hoy está a 6 puntos de Huracán (se quedaría con el cuarto y último cupo).

La racha negativa de San Lorenzo viene todavía peor. Su último triunfo fue en la novena jornada ante San Martín de San Juan (2-1) como local. Luego perdió cuatro partidos y empató otro tanto. Ni siquiera con la llegada del técnico Jorge Almirón, en la fecha 12, el equipo pudo obtener una victoria. San Lorenzo se encuentra en el puesto 23 de la tabla de posiciones de la Superliga (con 26 equipos) con solo 14 puntos.

Independiente podría implementar tres modificaciones respecto de la alineación que igualó 1-1 ante Talleres en la fecha anterior. Guillermo Burdisso y Gastón Silva jugarían por Alan Franco y Juan Sánchez Miño en la zona defensiva, en tanto que Francisco Silva ingresaría por Nicolás Domingo en el mediocampo. Además, Holan tiene la duda de Pablo Pérez, ya que el ex mediocampista de Boca sufre una sobrecarga en el gemelo derecho. Si no llega bien, Fernando Gaibor ocuparía su lugar.

San Lorenzo, uno de los clubes que más refuerzos sumó en el receso de verano (ayer a última hora se incorporó Juan Camilo Salazar, delantero colombiano de 21 años, su décimo refuerzo), todavía está armando el equipo. La mayor novedad será el regreso del arquero Sebastián Torrico, histórico del 'Ciclón' y campeón de la Copa Libertadores 2014, que vuelve después de un año en el que sufrió una luxación en el hombro izquierdo. Torrico estará en el lugar de Fernando Monetti, quien fue expulsado en el encuentro ante Defensa y Justicia por golpear a un alcanza pelotas.

En el historial de la Primera División, Independiente y San Lorenzo jugaron 173 partidos: el Rojo ganó 66 veces; el equipo azulgrana se impuso en 59 ocasiones y empataron en 48 encuentros.

Probables formaciones

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Fernando Belluschi, Raúl Loaiza y Rubén Botta; Héctor Fertoli, Nicolás Blandi y Gustavo Torres. DT: Jorge Almirón.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Emanuel Britez, Guillermo Burdisso y Gastón Silva; Pablo Pérez, Francisco Silva y Pablo Hernández; Martín Benítez, Silvio Romero y Ezequiel Cerutti. DT: Ariel Holan.