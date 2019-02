"Nunca hablamos de una renovación", aseguró Mariano Andújar sobre su futuro

Mariano Andújar, capitán y símbolo de Estudiantes, seguirá en el arco "pincha" al menos hasta el 30 de junio próximo, cuando venza su contrato vigente, que todavía no ingresó en la agenda dirigencial para tratar una eventual renovación.

Alejados los rumores de una transferencia en el actual mercado de pases, el arquero dijo: "Estoy acá, primero disfrutando cada día de un club que siento como mi casa y llegado el momento se verá, no hay que anticiparse al tiempo".

"Nunca hablamos con los dirigentes de una renovación, el club tiene otras prioridades hoy y está bien, no hay que enojarse. El gran objetivo es terminar el estadio. La verdad que no sé si van a ofrecerme renovar en los próximos días, veremos y llegado el caso nos tendremos que poner de acuerdo", explicó el arquero campeón con Estudiantes en 2006 y 2009.

Andújar también opinó sobre su vínculo con el presidente Juan Sebastián Verón y el secretario técnico Agustín Alayes: "Tenemos relaciones diferentes porque yo sigo siendo jugador y ellos dirigentes, pero está todo bien. Antes éramos compañeros y todo es más cercano. Hoy cada uno defiende lo suyo. Yo tengo una familia detrás que vive de mi trabajo y ellos tienen que defender los intereses de Estudiantes", asumió.

Con el libro de pases cerrado, la dirigencia analiza reunirse en las próximas semanas con la representación del arquero y con el propio Andújar para hablar del futuro y ofrecerle una renovación a partir de junio.

El capitán "pincha" también analizó el momento futbolístico del equipo y puntualizó que en la última derrotar con Vélez se cometieron "errores que costaron el partido".

"Eso es por la falta de madurez, de entender los momentos. Hoy estamos en esa etapa de medianía, donde nos toca ganar y también perder. Hay que buscar el equilibrio y que los triunfos sean más", evaluó.

"No hay excusas, tenemos que sumar para que el club no tenga sobresaltos. Hay que mejorar en todos los detalles y terminar lo más arriba posible. Una vez que se termine el estadio, ojalá que el club pueda invertir más en el fútbol", finalizó.