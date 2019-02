Sarmiento ensaya fútbol en el Estadio "Eva Perón"

Hoy, a las 19.30, el entrenador de Sarmiento Iván Delfino encabezará un extenso ensayo de fútbol en el Estadio "Eva Perón" donde pondrá en cancha el probable equipo titular que el lunes, a las 20.05, recibirá a Instituto de Córdoba, en el partido de la fecha 14 que marcará el reinicio del Campeonato de la B Nacional.

De cara al debut, Delfino tiene en mente un once titular que incluiría a Martín García por el lesionado Yamil Garnier (distensión en el gemelo de su pierna izquierda), a Guillermo Sotelo por el suspendido Facundo Castet, mientras que haría su debut oficial el volante ofensivo Matías Garrido.

En definitiva, el once que hoy probaría el DT del Verde sería con Manuel Vicentini; Martín García, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Guillermo Sotelo; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Matías Garrido; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Cabe recordar que Sarmiento es líder con 29 puntos (13 partidos), seguido por Nueva Chicago con 25 (12), Arsenal con 24 (13), Mitre de Santiago del Estero 23 (12), Independiente Rivadavia 22 (13), Almagro 21 (13) y Gimnasia de Mendoza 21 (13).

Hoy arranca la fecha 14

Gimnasia de Mendoza visitará a Los Andes en uno de los tres encuentros que se jugarán hoy por la 14ta. fecha. El partido tendrá como escenario al estadio Eduardo Gallardón, en la ciudad de Lomas de Zamora, desde las 20, con el arbitraje de Lucas Novelli.

Los otros dos partidos de hoy serán: Atlético de Rafaela ante Villa Dálmine a las 21 con Héctor Paletta como referí y Central Córdoba de Santiago del Estero será local ante Platense, desde las 22, con arbitraje de Lucas Comesaña.

El resto de la fecha 14 se completa de la siguiente manera: Mañana, a las 17, Nueva Chicago vs. Defensores de Belgrano, con el arbitraje de Sebastián Ranciglio. A las 17 Ferro Carril Oeste vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Diego Ceballos. A las 17, Brown de Adrogué - Santamarina, Luis Lobo Medina; y Deportivo Morón - Chacarita Juniors, Bruno Bocca. A las 19.10, Quilmes - Temperley, Julio Barraza.

El domingo: a las 17, Guillermo Brown de Puerto Madryn - Arsenal, Ramiro López. A las 19.30: Independiente Rivadavia - Mitre de Santiago del Estero, Fabricio Llobet. A las 21 Olimpo - Agropecuario, Sebastián Mastrángelo. Y el lunes, a las 20.05, cierran Sarmiento vs. Instituto, con Leandro Rey Hilfer como árbitro.

¿Llega Penco?

Anoche, la versión circuló rápido y fuerte. El delantero Sebastián Penco estaba muy cerca de transformarse en el último refuerzo de Sarmiento. El experimentado atacante de 35 años (que pasó por Racing, Independiente y Aldosivi, entre otros equipos) tendría todo acordado para firmar su contrato y sumarse en las próximas horas al plantel de Delfino.