"Los dueños de la pelota", de Federico Yáñez.

Los doce hombres más poderosos del deporte en Argentina fueron expuestos en "Los dueños de la pelota", un libro recientemente publicado que contiene las biografías de quienes controlan o tienen gran injerencia en los clubes, las federaciones y las asociaciones deportivas más importantes.

El autor del libro, Federico Yáñez, explicó en una entrevista con Efe que los directivos más poderosos tienen, en general, tres cosas en común: mucho dinero, ambición y un gran ego.

‘Los dueños de la Pelota’ (Aguilar) comienza con las biografías de Agustín Pichot (ex capitán de Los Pumas y vicepresidente de la Federación Internacional de Rugby), Carlos Mac Allister (ex futbolista y hasta hace poco secretario de Deportes) y Fernando Aguerre (presidente de la Asociación Internacional de Surf). También están Juan Ignacio ‘Pepe’ Sánchez (ex basquetbolista campeón olímpico y fundador de Bahía Basket), Horacio Muratore (presidente de la Federación Internacional de Baloncesto) y Gerardo Werthein (presidente del Comité Olímpico Argentino y miembro del Comité Olímpico Internacional).

Los representantes del fútbol son los presidentes de Boca Juniors (Daniel Angelici), River Plate (Rodolfo D’Onofrio), Independiente (Hugo Moyano), Racing Club (Víctor Blanco), San Lorenzo (Matías Lammens) y el de la Asociación del Fútbol Argentino (Claudio ‘Chiqui’ Tapia).

“El ego juega una porción fuerte. Quieren ser protagonistas. Sacando a tres de los doce, Agustín Pichot, ‘Pepe’ Sánchez y Carlos Mac Allister, el resto no fueron deportistas de elite. Me parece que ahora lograron, porque lo buscaron, ser ellos los protagonistas”, explicó Yáñez.

Para este periodista es “indispensable” tener mucho dinero para llegar a un cargo importante en el ámbito del deporte, por el tiempo que hay que dedicarle al club o a la federación.

Las biografías incluyen datos familiares y personales, pero están centradas principalmente en la forma en que estos doce hombres lograron tener poder dentro del deporte.

Yáñez afirmó que, salvo “algunas excepciones”, la mayoría de los directivos utilizan el deporte para acumular poder. “Macri es como el emergente más grande de este tema. Es un tipo que a través del deporte construyó una carrera política y llegó a la Presidencia”.