Coloccini y Torrico se perfilan como titulares en San Lorenzo para recibir a Independiente

El defensor Fabricio Coloccini y el arquero Sebastián Torrico integraron ayer el once titular en el entrenamiento, de cara al partido de este sábado contra Independiente como local, por 17ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

En el caso de Coloccini, el que dejará su lugar es el central Gonzalo Rodríguez, de nivel regular en la derrota del pasado viernes contra Defensa y Justicia (1-0) en Florencio Varela.

El ex futbolista de Newcastle, de Inglaterra, completó la defensa junto con Gino Peruzzi, Marcos Senesi y Víctor Salazar durante el fútbol reducido realizado en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores.

Por su parte, Torrico estuvo en el arco del mismo equipo en reemplazo del expulsado Fernando Monetti, quien vio la roja en el último minuto del partido contra Defensa y Justicia tras agredir a un alcanzapelotas local, jugador de las divisiones inferiores del club de Florencio Varela.

Torrico, campeón y estandarte en la Copa Libertadores de América 2014 en San Lorenzo, no atajó en el último semestre por una luxación en el hombro izquierdo, y por el buen nivel del por entonces arquero titular Nicolás Navarro.

En tanto, el delantero Nicolás Reniero se entrenó diferenciado pero todavía no se visibilizó el posible reemplazante, que saldría de Pablo Mouche o el colombiano recientemente llegado Andrés Rentería.

Al respecto, el ex atacante de Atlético Nacional de Medellín, de Colombia, dijo que "para el sábado ya estoy disponible, me siento bien desde lo físico, solamente es decisión del profesor (por el DT Jorge Almirón) y si no toca, acompañaré apoyando".

"La llegada de tantos jugadores colombianos y de otros ex compañeros de Atlético Nacional ayuda. A mí me toca aportar al equipo", continuó en relación a las contrataciones de Monetti, Gonzalo Castellani, Gustavo Torres y Raúl Loaiza.

"El fútbol argentino es un torneo donde uno tiene que meter y correr. Me sedujo la propuesta de San Lorenzo", analizó en TyC Sports Rentería, quien sostuvo que llega al "Ciclón" a entregarse "por la camiseta" y con la misión de aportar "goles y asistencias".