El volante Nicolás Colazo firmó y se transformó en refuerzo de Tigre

El mediocampista Nicolás Colazo puso la firma y se transformó ayer en refuerzo de Tigre, de cara al tramo final de la Superliga de fútbol de primera división. El volante, de 28 años, se unirá hoy al plantel que dirige Mariano Echeverría. Llega a préstamo por seis meses, cedido por Aris Salónica, de Grecia.

Colazo, ex jugador de Boca Juniors, All Boys y Gimnasia y Esgrima La Plata, se erigió en la tercera cara nueva del "Matador" durante este mercado de pases. Los otros dos nuevos en el equipo de Victoria son los uruguayos Gerardo Alcoba (zaguero central, libre de Pumas UNAM de México) y Gastón Guruceaga (arquero, procede de Peñarol de Montevideo). También retornó a la institución, el delantero Lucas Janson, quien estaba a préstamo en un club de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El plantel trabajó ayer en el Country Maputxe de la localidad bonaerense de Pilar, de cara al partido del viernes, a las 19, con Gimnasia, en La Plata, por la 17ma. Fecha de la Superliga.

El técnico Echeverría deberá reemplazar obligatoriamente al mediocampista Sebastián Prediger, ya que el ex Colón sumó ante San Martín de Tucumán (2-2) su quinta tarjeta amarilla consecutiva.