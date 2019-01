Lisandro López y Kevin Mac Allister llegaron a un acuerdo y se sumarán al plantel de Boca

Boca Juniors concretó en las últimas horas la incorporación de los defensores Kevin Mac Allister y Lisandro López, quienes esta semana se sumarán al plantel que dirige el entrenador Gustavo Alfaro.

Mac Allister, de 21 años, llega desde Argentinos Juniors a préstamo durante 18 meses a cambio de 200.000 dólares, con una opción de compra de 1.200.000. El lateral derecho cumplirá en las próximas horas con la revisión médica.

"Viene a jugar como lateral por la derecha, pero también puede desempeñarse por el otro lado. Como tenemos el problema del cupo de extranjeros, me pareció que había que ir por un jugador nacional. Y Kevin nos pareció la mejor opción", dijo Alfaro tras el empate en un gol con Newell's en Rosario, por la 16ta. fecha de la Superliga del fútbol argentino.

El joven lateral surgido en el club de La Paternal dijo ayer con respecto a su llegada al club de la Ribera: "Se me presentó la oportunidad y era imposible decirle que no a Boca, es el club en el que todo jugador quiere estar. Cuando me lo comunicaron me empezó a pasar de todo por la cabeza, pero intenté manejarme con mucha tranquilidad".

En declaraciones, señaló que su padre, Carlos Javier Mac Allister, quien vistió la camiseta boquense entre 1992 y 1996, le dijo que "esté tranquilo, que estaba todo muy encaminado. No sé si estaba más nervioso mi papá o yo con el llamado de Boca. Si sale bien la revisión médica, quisiera estar lo antes posible a disposición".

Por el lado de López, de 29 años, quien estaba en Genoa de Italia, donde jugó solo dos partidos en el último semestre, su pase pertenece al Benfica y jugará en Boca a préstamo por un año y medio. Se espera que el zaguero central llegue hoy a Buenos Aires.

"Lo de Lisandro está casi todo arreglado y vendría también a préstamo", comentó el DT "xeneize", quien ya dirigió a López en Arsenal de Sarandí.



/LEÉ MÁS Juan Fernando Quintero se lesionó y no estará los próximos dos partidos de River



Damián Pérez, también en carpeta

El entrenador del actual bicampeón argentino también dirigió en Arsenal al lateral izquierdo Damián Pérez, de 30 años, quien rescindió la semana pasada el contrato con Colo Colo de Chile y podría acordar su incorporación a Boca en los próximos días.

Esta operación está relacionada con la necesidad que tiene el club de la Ribera de achicar su grilla de extranjeros, y el elegido para que emigre sería el uruguayo Lucas Olaza, quien está a préstamo cedido por Talleres. La llegada de Damián Pérez sería para cubrir ese puesto.

Aunque también el cupo de extranjeros podría achicarse con otra salida: según la página italiana Info@fantagazzetta, el club Roma insistirá con una oferta por el colombiano Wilmar Barrios, por lo que los dos clubes se reunirían en breve para concretar el pase del jugador. Boca aceptará cederlo a préstamo solo con una opción de compra obligatoria.

El panorama del cupo de extranjeros de Boca depende entonces de estas posibles operaciones, con la venta de Nahitan Nández definitivamente caída. ya que a la dirigencia boquense no la convenció la forma de pago propuesta por el Cagliari de Italia. También al respecto Alfaro aportó su mirada: "Conmigo Nández será titular y el que lo comprará será la Juventus".

Boca volverá a trabajar en el Centro de Entrenamientos que el club tiene en Ezeiza, de cara al encuentro ante San Martín de San Juan, a jugarse desde las 21 del próximo jueves en la capital cuyana por una fecha pendiente de la Superliga. Y el domingo recibirá a Godoy Cruz en la Bombonera.

Tévez: "Si Guillermo seguía, no me veía otro año más en Boca"

Carlos Tévez reconoció ayer sus diferencias con el ex director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, al asegurar que hubiera dejado el club si el entrenador hubiese continuado después de la final de Copa Libertadores perdida ante River.

El "Apache" admitió que su relación con el Mellizo "no daba para más" y que durante la convivencia diaria "hubo muchas faltas de respeto" que dejó pasar porque "la prioridad era Boca".

Asimismo, Tévez relacionó el deterioro del vínculo con Barros Schelotto a su paso por el fútbol chino en 2017.

"Creo que todo tuvo que ver con eso, no sé si lo pudo tolerar o no. La relación no daba para más, por eso si Guillermo seguía, no me veía otro año más en Boca", explicó el ídolo "xeneize".

También entendió que la llegada de Mauro Zárate, a mediados del año pasado, fue para quitarle espacio en el equipo. "Sabía que era para relegarme, pero con Mauro siempre estuvo todo bien, es un jugador de jerarquía que eleva el nivel de la competencia", desligó.

Sobre el cierre de la entrevista, el actual capitán de Boca adelantó que "seguramente este año será el último" de su carrera profesional, por lo que se propuso "disfrutar" del club de sus amores.