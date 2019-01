Villa recibe a Jorge Newbery

Villa Belgrano y Jorge Newbery se enfrentan hoy, desde las 21.30, en el Estadio "El Bosque" y con el arbitraje de Matías Bogado, en lo que será el debut oficial de ambos equipos en la edición 2019 Torneo Regional Amateur de Fútbol.

Villa y el "Aviador" compartirán la Zona 2 de las seis que tiene la Región Bonaerense Pampeana Norte e irán por un lugar a la instancia de play off, donde clasificarán los primeros 3 del grupo, que además comparten con Rivadavia de Lincoln, El Linqueño, Colonial de Ferré (el rival del debut Albirrojo en Lincoln) y Viamonte Fútbol Club (anfitrión ante el Albiazul en la presentación).

La primera fecha arranca hoy con dos partidos: Rivadavia (L) vs. Colonial Ferré (Ascensión), a las 19:30 y con el arbitraje de Lautaro Torres (Carlos Casares). Y Villa Belgrano vs. Jorge Newbery juegan desde las 21:30, con el arbitraje de Matías Bogado (Junín). Mañana lunes: Viamonte FC Los Toldos recibirá a El Linqueño, a las 21 y con el arbitraje de Julio Márquez (9 de Julio).