Boca Juniors visita a Newell's en el estreno oficial de Gustavo Alfaro

Boca Juniors, bicampeón de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), visita hoy a Newell's Old Bo​​​​​​​ys de Rosario en el debut oficial de su nuevo entrenador, Gustavo Alfaro, encargado de la reconstrucción "xeneize" después de perder con River Plate la final de la Copa Libertadores en Madrid.

Este partido, que comenzará a las 21.30 con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports, también tiene especial atractivo para el público rosarino, ya que el local tendrá el estreno del DT Héctor Bidoglio y la segunda vuelta de un ídolo: el delantero Maximiliano Rodríguez, que regresó de Peñarol de Montevideo.

Boca, que tiene dos partidos pendientes (San Martín de San Juan y Atlético Tucumán), necesita la victoria para comenzar con buen paso el nuevo ciclo del ex DT de Huracán, pero también para recuperar terreno en los primeros puestos del campeonato.

El "Mellizo" Guillermo Barros Schelotto dejó al "Xeneize" en el sexto puesto con 24 unidades (7-3-3), a doce del líder Racing Club.

Alfaro, quien debutará oficialmente tras perder un partido (Unión de Santa Fe) y ganar otro (Aldosivi de Mar del Plata) en la pretemporada, confirmará la formación antes de salir a la cancha, aunque anticipó que el delantero Carlos Tevez será titular y que Mauro Zárate irá al banco de suplentes.

"Hoy arrancan uno afuera (Zárate) y uno adentro (Tevez), pero no se descarta que puedan jugar juntos", advirtió el ex técnico de Arsenal, Rosario Central y San Lorenzo, entre otros.

En defensa deberá cambiar lo que tenía previsto a partir de un inconveniente surgido en la práctica de hoy: la lesión del zaguero Paolo Goltz, que deberá someterse a una artroscopía en su rodilla derecha.

De modo que será Carlos Izquierdoz el primer defensor; el paraguayo Junior Alonso, que iba a jugar de 3, pasará a la posición de segundo zaguero y Emmanuel Mas ingresará como lateral por la izquierda.

En el mediocampo se producirá el debut de Iván Marcone, uno de los llegados este verano, que desempeñará la función de doble 5 junto al colombiano Wilmar Barrios.

Los hinchas "xeneizes" no podrán viajar a ver el partido a Rosario, como habían pedido los dirigentes de Newell´s, a raíz de que el gobernador santafesino Miguel Lifschitz se opuso cuando recibió un informe de seguridad que le advirtió de la posibilidad de incidentes antes del partido, algo que fuentes "rojinegras" descartaron de plano.

La "Lepra" quiere remontar

Enfrente se parará este sorprendente Newell´s de Héctor Bidoglio, quien pasó a no ser tenido en cuenta a ser ratificado como técnico, ante la falta de acuerdo con al menos media docena de candidatos, entre los que figuraron Diego Cocca, Eduardo Domínguez, Fernando Gamboa, Mariano Soso, Sebastián Beccacece y Néstor Sensini.

Bidoglio, un rosarino de 50 años que jugó en la reserva de Newell´s y dirigió a la selección de Venezuela en 1999 y 2000, asumió en forma interina ante la renuncia de Omar De Felippe y el equipo le ganó a Patronato de local y a San Martín de Tucumán, de visitante.

El entrenador "rojinegro", quien tampoco confirmó la alienación, duda entre la inclusión del juvenil lateral derecho Facundo Nadalín o la confirmación del defensor uruguayo Angelo Gabrielli, uno de los refuerzos.

El mediocampo perfila con cinco integrantes: Jerónimo Cacciabue y Brain Rivero como centrales en una primera línea y más adelante Víctor Figueroa por la derecha, Mauro Formica por el medio y Maximiliano Rodríguez por la izquierda.

Adelante Bidoglio mantiene otra duda entre la ratificación de su delantero favorito, Francisco Fydrisewski, o su reemplazo por el portugués Luis Leal, quien podría emigrar del club del Parque Independencia.

Newell's y Boca tiene un historial de 154 partidos en la Primera División, con un balance de 42 triunfos rosarinos, 45 empates y 67 victorias del "Xeneize".

Las últimas cinco veces que se enfrentaron fue en La Bombonera y cuatro quedaron en favor del conjunto local. En Rosario no lo hacen desde el Torneo Final 2014 cuando empataron sin goles.

Probables formaciones

Newell's: Alan Aguerre; Facundo Nadalín o Angelo Gabrielli, Stefano Callegari, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero; Víctor Figueroa, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; Francisco Fydriszewski o Luis Leal. DT: Héctor Bidoglio.

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Iván Marcone y Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Emanuel Reynoso; Darío Benedetto. DT: Gustavo Alfaro.