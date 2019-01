Racing venció a un duro Aldosivi en Mar del Plata y se afianza en la cima de la Superliga

Racing Club derrotó anoche, por 3 a 1, como visitante a Aldosivi en la ciudad de Mar del Plata, en un partido difícil correspondiente a la 16ta fecha de la Superliga, y con este resultado logró mantenerse como único líder del torneo a tres puntos del escolta Defensa y Justicia.

El encuentro se disputó ante 25 mil espectadores de las dos parcialidades en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Germán Delfino.

Los goles de Racing fueron convertidos por Augusto Solari (4m.PT), Lisandro López de penal (8m.ST) y el debutante Darío Cvitanich (St. 47m.), mientras que el tanto de Aldosivi fue anotado por Cristian Chávez (27m.PT).

La contundencia de Racing para aprovechar las pocas llegadas que logró generar y algunos errores caros de Aldosivi permitieron al equipo de Avellaneda lograr los tres puntos que lo mantienen en la cima con 39 unidades, sin perder terreno ante su principal perseguidor, Defensa y Justicia, que llegó a los 36, tras vencer el viernes 1 a 0 a San Lorenzo.

El conjunto local, en tanto, ocupa la novena posición, con 23 puntos, que lo ubican por el momento dentro de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana.

Racing logró ponerse en ventaja antes de que el partido terminara de acomodarse, a partir de un error del arquero Luciano Pocrnjic, quien se demoró en un despeje dentro del área y permitió que Solari robara el balón para empujarlo dentro del arco.

El equipo de Eduardo Coudet pudo haber ampliado la diferencia dos minutos después, en medio del desconcierto del local, con un remate a colocar de Ricardo Centurión, que controló el arquero.



El "Tiburón" recuperó la tranquilidad a partir de los 10 minutos y buscó el empate con algo de desprolijidad pero con actitud, pese al riesgo de dejar espacios atrás al insistir con la marca alta.

A los 17m, Matías Pisano tuvo un buena chance al ingresar al área con pelota dominada por derecha tras un pase de Franco Pérez, pero definió por arriba del travesaño ante la salida de Gabriel Arias.

Diez minutos más tarde, otro pase en profundidad de Pérez habilitó a Chávez en la medialuna del área, el delantero le ganó en velocidad a Alejandro Donatti y definió con un toque suave de zurda para poner el 1 a 1.

Racing tardó en recuperarse tras el empate, y sólo logró pisar el área con centros incómodos para Lisandro López, o a partir de alguna desprolijidad de Aldosivi en la salida.

El equipo marplatense siguió presionando y estuvo cerca de desnivelar, con un centro rasante de Federico Gino por derecha cruzó el área chica sin que Chávez pudiera conectar.

Los dos equipos salieron sin cambios a jugar la segunda mitad, y durante los primeros minutos se estudiaron sin que ninguno lograra imponerse en el control del balón.

A los 7m. el defensor Lucas Villalba tocó la pelota con la mano dentro del área tras un centro y Delfino cobró penal para el conjunto visitante: un minuto después, "Licha" López fue el encargado de transformarlo en gol con un derechazo.

Racing ajustó la marca tras el tanto y complicó la salida por debajo de Aldosivi, pero el equipo local se las ingenió para llegar al área rival, principalmente, gracias a la potencia de Chávez.

El delantero del equipo de Gustavo Álvarez tuvo una chance clara a los 23 minutos, luego de ganarle la espalada a los dos centrales de Racing, pero no logró acomodarse para definir de frente al arco.

El conjunto de Avellaneda casi no pisó el área rival después del penal hasta los 26m, cuando el recién ingresado Guillermo Fernández ganó en velocidad a la zaga de Aldosivi, tras un pase de cabeza de López y encaró el arco con claridad, pero no logró ampliar la diferencia, porque Pocrnjic anticipó con un manotazo de derecha cuando definía.

Aldosivi siguió buscando el empate hasta el final, jugando con tres en el fondo, y trató de aprovechar la altura de Denis Stracqualursi, que reemplazó a Pérez.

Pero los espacios libres fueron aprovechados por Racing en una contra y el refuerzo Darío Cvitanich selló la victoria al anotar el 3 a 1.

La próxima fecha, Racing será local ante Huracán, mientras que Aldosivi será visitante de Rosario Central.