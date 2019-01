El Gobierno, Maradona y Messi solicitaron que no se detenga la búsqueda de Emiliano Sala

El Gobierno Nacional, Diego Maradona y Lionel Messi solicitaron ayer que no se detenga la búsqueda del delantero argentino Emiliano Sala y se sumaron a una larga lista de futbolistas y entrenadores que apoyaron el deseo de la familia del ex Nantes de Francia, con quien se perdió contacto la noche del lunes cuando en un avión privado cruzaba el canal de la Mancha rumbo a Gales, Gran Bretaña.

Maradona se manifestó una vez más sobre la situación de Sala en su cuenta oficial de la red social Instagram con un mensaje escueto pero directo: "la esperanza nunca muere".

Messi subió una historia en su cuenta de Instagram con la imagen de Sala con la camiseta de Nantes durante un partido de la liga francesa y agregó: "Mientras haya posibilidades, un hilo de esperanza, les pedimos que por favor no dejen de buscar a Emiliano".

"Toda mi fuerza y apoyo a sus familiares y amigos", escribió el máximo goleador histórico del seleccionado argentino.

Pasado el mediodía, el presidente Mauricio Macri instruyó al canciller Jorge Faurie para que haga un pedido formal ante los gobiernos de Gran Bretaña y Francia por lo cual, según fuentes gubernamentales, el ministro hará explícito el pedido a los cancilleres de dichos dos países que realizaron la búsqueda, a la que le dieron por finalizada.

A pocas horas de informarse sobre la búsqueda de la nave, el vicecanciller Daniel Raimondi realizó gestiones ante los embajadores del Reino Unido, Mark Kent, y de Francia, Pierre Henri Guignard, solicitándoles apoyo de sus gobiernos en las tareas de búsqueda de los ocupantes del avión desaparecido.

Por otra parte, también por instrucción presidencial, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, se comunicó con los familiares del jugador quienes agradecieron el acompañamiento del Gobierno, que se puso a su disposición para brindarles asistencia.



Horas antes, la familia y amigos de Emiliano Sala habían solicitado a Macri, a través de una carta, que "interceda ante las autoridades internacionales" para reanudar la búsqueda.

Darío Sala señaló ayer que su hermano "está vivo" y pidió por la continuidad de la búsqueda del joven cuyo avión despareció el lunes pasado. "Sé que mi hermano está vivo porque es muy fuerte, tanto de cabeza como de físico", manifestó Darío Sala.

Otra hermana del jugador, Romina Sala, presenció en Gran Bretaña el homenaje que los hinchas de Cardiff realizaron en los alrededores del estadio y emocionada, quebró en llanto.

Otras adhesiones fueron las del presidente de la AFA, Claudio Tapia; el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni; y los futbolistas Javier Mascherano, Leonardo Ponzio, Lautaro Martínez, Gonzalo Higuaín y Valentín Vada.