Junior Alonso, titular en Boca

El director técnico Gustavo Alfaro no confirmó la formación que utilizará Boca mañana en el compromiso ante Newell's, en Rosario, aunque sí deslizó que el paraguayo Junior Alonso, uno de los refuerzos que llegaron en este mercado de pases, será el marcador de punta por el costado izquierdo.

“Junior Alonso puede ser zaguero central y lateral”, dijo el entrenador xeneize, cuando se lo consultó respecto de las distintas opciones que tenía para colocar un jugador sobre la banda izquierda, cuando todavía el colombiano Frank Fabra no está completamente repuesto de una operación de rodilla.

“A (Frank) Fabra todavía no lo cuento. Le falta aún”, especificó Alfaro, que también remarcó que Emmanuel Más, pretendido por Gremio de Porto Alegre y San Lorenzo, está en la consideración “hasta que no se defina su situación”.

El técnico explicó, además, que Carlos Tevez entrará como titular y que Mauro Zárate será su suplente. “Hoy arrancan uno afuera y otro adentro. Pero no se descarta que puedan estar los dos juntos”, expresó el ex entrenador de Huracán.

“Lo mismo puede pasar con Benedetto y Abila. Me faltó un amistoso más para verlos juntos”, se lamentó el DT.

Sin hacerlo oficial, una probable alineación de Boca para visitar mañana domingo a Newell's (21.30, en el estadio Marcelo Bielsa) será con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz y Alonso; Iván Marcone y Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Tevez y Emanuel Reynoso; Darío Benedetto.

El técnico definirá los componentes del banco de suplentes, una vez que concluya la práctica de hoy, previo al viaje en micro hacia Rosario. El colombiano Jorman Campuzano, refuerzo llegado desde Atlético Nacional de Medellín, estaría entre los relevos, a pesar de que el DT comentó que “todavía está desfasado en el aspecto físico”.