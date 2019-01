La policía suspendió de manera definitiva la búsqueda del futbolista Emiliano Sala

La Policía de Guernsey suspendió ayer de manera definitiva la búsqueda del futbolista Emiliano Sala y del piloto, tras su desaparición el pasado martes en el Canal de la Mancha y reconoció que su aparición con vida ya es "remota".

"Revisamos toda la información que nos dieron y tomamos la difícil decisión de terminar la búsqueda. Las posibilidades de supervivencia en esta etapa son extremamente remotas, mis pensamientos están con la familia del piloto y del pasajero en este momento tan difícil", explicó el capitán David Barker, responsable de la búsqueda, en un comunicado oficial emitido por medio de la cuenta de Twitter.



Sala voló el pasado martes desde Nantes, Francia, hacia Cardiff, Gales, para sumarse al club Cardiff F.C., que pagó 18 millones de euros por sus servicios.

El viaje se realizó en un avión privado, por pedido del propio futbolista, según los medios franceses, y desapareció en el Canal de la Mancha.

"A pesar de los esfuerzos que hicimos en las islas del Canal de la Mancha, cubriendo un área de 1700 millas cuadradas (4400 kilómetros cuadrados) en más de una ocasión, examinando los datos móviles de los teléfonos celulares y las imágenes satelitales y no encontramos ningún rastro del avión, del piloto y del pasajero", continúo.

Según la policía, "pasaron más de 24 horas de continua búsqueda, combinando 80 horas de vuelo, con tres aviones, cinco helicópteros, dos botes salvavidas y la asistencia de otros barcos que pasaron por la zona y barcos pesqueros".

"Fue una búsqueda muy extensa y detallista coordinada entre la base de Guernsey, los servicios de control y emergencia locales y con la cooperación de los países involucrados. Queremos agradecerles a todos los que colaboraron", prosiguió.

En el último párrafo, la policía explicó que "terminamos la búsqueda del avión perdido y aunque no continuaremos, el caso seguirá abierto y ante cualquier indicio o rastro del avión volveremos a buscar".

El pedido de la familia

En contraposición con la determinación de la policía, la hermana de Sala, Romina, brindó una conferencia de prensa en Cardiff y pidió que "por favor no cese la búsqueda" y remarcó que Emiliano es "un luchador" y que seguro "está vivo".

"Emiliano es un luchador, yo sé que no se rindió, por favor le pido a la policía y a quienes corresponda que no paren de buscar. Sabemos que está vivo tanto él, como el piloto. Van solamente tres días, pónganse en nuestro lugar", solicitó con un marcado rasgo de desesperación y tristeza, al punto que su voz se entrecortó varias veces y rompió en llanto.

"Nos sentimos contenidos, sé que hubo una movida gigante en Nantes pero pedimos por favor que no paren de buscarlos. Tenemos la esperanza intacta de que estén vivos. Es terrible nuestro lugar, no tenemos certezas de nada", insistió en el contacto con la prensa británica.

Asimismo, adelantó que la familia del futbolista no tiene la "idea" de ir al lugar de los hechos.

"La última vez que hablé con él estaba muy contento por este nuevo reto. Estamos siempre en constante comunicación por nosotros y por su sobrino, que tiene cinco meses, y él adoraba...adora", recordó.

"Lo único que quiero es encontrar a mi hermano y al piloto. Es un momento muy difícil para las dos familias", concluyó Romina antes de romper en llanto.

Los futbolistas piden que "no dejen de buscar"

Futbolistas y clubes se unieron ayer para pedir que "no dejen de buscar" a Emiliano Sala luego de la decisión de las autoridades británicas de abortar la operación.

A partir de un mensaje de Valentín Vada, amigo y ex compañero de Sala en Burdeos, de Francia, se inició una campaña en las redes sociales para que se reflote la búsqueda de Sala y del piloto David Ibbotson.

Gonzalo Higuaín y Lucas Biglia fueron algunos de los reconocidos futbolistas que publicaron videos para pedir que no se detenga la búsqueda del avión que se perdió el lunes a la noche en medio del trayecto entre Nantes (Francia) y Cardiff (Gales).

Los clubes, a través de sus cuentas oficiales, también se sumaron a la campaña con la etiqueta #NoDejenDeBuscar que fue primera tendencia en Twitter Argentina por varias horas.

Nantes, el club que había vendido a su goleador al Cardiff, también exigió que la búsqueda "no debe detenerse".

"El club y los hinchas piden encarecidamente que continúe la búsqueda para encontrar a Emiliano Sala. Por su familia y sus allegados. Juntos por Emi", fue el mensaje de la entidad francesa.

Por su parte, la liga Premier inglesa sacó un comunicado en el que lamentó la suspensión de la búsqueda y anunció que en la próxima fecha, que se disputará entre el martes y el miércoles de la semana venidera, se realizará un minuto de silencio y reflexión por Sala y el piloto de la avioneta.