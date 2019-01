Suárez se realizó la revisión y se suma a River

El delantero cordobés Matías Suárez, nuevo jugador de River Plate, arribó a Buenos Aires ayer a la mañana, se realizó la revisión médica y por la tarde se acercó a los entrenamientos del plantel en Ezeiza luego de la firma del contrato.

Suárez, en breve declaraciones a la prensa, en aeroparque, dijo: “Llego con mucha humildad y trabajo, es el desafío más grande de mi carrera, por eso lo quise aprovechar ya que River es un equipo tan grande, es lo mejor de América”.

Y agregó sobre el pedido del entrenador millonario Marcelo Gallardo: “Que te llame Marcelo es muy importante para un jugador y a mí eso me ilusionó mucho, no le podía decir que no, así que espero poder hacer lo mío y a lo que vieron en mí”.

En cuanto a su función como posible reemplazo de Gonzalo Martínez, recientemente vendido a la MLS, destacó: “Somos diferentes, no hay que compararse, él demostró en cada partido que es un ídolo y un gran jugador y uno aprende de todos esos jugadores, yo estoy tranquilo y feliz”.

River Plate llegó ayer a un acuerdo con Belgrano de Córdoba para la compra del cien por ciento del pase Suárez, a cambio de 2,9 millones de dólares y así reforzará el ataque luego del retiro de Rodrigo Mora, la lesión de Ignacio Scocco y la participación del juvenil Julián Álvarez en el Sudamericano.

El arribo del ex delantero de Anderlecht, de Bélgica significará el segundo refuerzo de River, luego de la incorporación del defensor paraguayo Robert Rojas, quien llegó para suplir la salida al Toluca del histórico defensor Jonatan Maidana.

"Estamos claramente en un momento de transición", dijo Gallardo

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, advirtió que el equipo que conduce se halla “claramente en un momento de transición”, tras la derrota 1-2 con Unión de Santa Fe, en partido pendiente de la 12ma. Fecha de la Superliga de Primera División.

“El equipo está claramente en un momento de transición. Hay que recorrer este camino pensando que somos otra cosa”, sostuvo el entrenador "millonario", en rueda de prensa post-partido en el estadio Monumental de Núñez.

River, que ganó la Copa Libertadores 2018 en diciembre pasado, luego de superar en la histórica final de Madrid a su clásico rival, Boca Juniors (3-1), no puede levantar cabeza en el certamen local, sin siquiera sumar en los encuentros que adeudaba, ya que el sábado pasado también perdió de local ante Defensa y Justicia (0-1).

“Es comprensible y normal lo que nos sucede, aunque no nos guste”, sostuvo el "Muñeco" que intentó restarle dramatismo al hecho de haber caído en dos encuentros consecutivos en su propia cancha.

Por el contrario, Gallardo argumentó su defensa de utilizar mayoría de titulares en estos partidos postergados, asegurando que “teníamos que darnos la posibilidad de recuperar puntos”.

“Teníamos que darnos la posibilidad de utilizar al mismo equipo que terminó jugando el año pasado, sin mucho descanso. Porque la idea era ver si recuperábamos puntos y peleábamos arriba. La apuesta no salió”, analizó el DT

“Ahora es necesario pensar en trabajar con las energías que están bajas”, sostuvo el entrenador, de cara al partido del domingo ante Patronato de Paraná, tercer cotejo consecutivo que River asumirá en condición de local.

“Hubiese preferido que los jugadores tuvieran descanso y vacaciones, pero no se pudo. Ahora debemos pensar en preparar al equipo para la competencia donde nos enfocamos”, amplió Gallardo.