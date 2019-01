"Tras el trabajo de Falcioni es un compromiso mayor dirigir Banfield", admitió Hernán Crespo

Hernán Crespo, quien debutará como técnico en el fútbol argentino cuando su equipo, Banfield, reciba a San Martín de San Juan hoy a las 19, por la decimosexta fecha de la Superliga de Primera División, admitió que después del trabajo que hizo Julio Falcioni para él "es un compromiso mayor dirigir este plantel".

El nuevo entrenador reconoció, como pocos lo hacen, que mantuvo "un contacto con Julio", que lo interiorizó de algunos "aspectos de los jugadores" que le fueron "muy útiles".

"Si bien la metodología de trabajo y la idea de juego de Falcioni son algo distintas a lo que intento desarrollar, me sirvió de mucho lo que él dejó: un plantel acostumbrado al orden y a estar concentrado en lo que se le explica", dijo Crespo en una conferencia de prensa desarrollada tras el almuerzo con los jugadores concentrados en el polideportivo de Luis Guillón.

"Contar con un grupo de jugadores, la mayoría muy jóvenes, teniendo esa base fue fundamental para que captaran rápidamente lo que pretendo, un juego asociado, con tenencia de la pelota y presionar arriba y así pudieron cambiar el chip de una línea de juego a otra", prosiguió con el reconocimiento al técnico más exitoso en la historia banfileña.

Crespo se consideró "un inconsciente" por hacerse cargo del Taladro después de "estar dirigido por Falcioni, tan reconocido por los hinchas", pero alegó que así fue en su carrera como jugador.

"Por la inconsciencia no le temía a muchos partidos que eran bravos, en escenarios muy difíciles", señaló el ex goleador de River y del seleccionado argentino.

"Hacia tantos años que no pisaba un campo de juego argentino, que la ansiedad y la emoción que puedo sentir mañana cuando salga a la cancha se atenuó con el partido amistoso que jugamos en el estadio con Argentinos Juniors (1-0 ganó Banfield el sábado último) y me sorprendieron los hinchas aplaudiendo al equipo en una práctica", expresó.

"Ojalá se repita al jugar por los puntos", expresó quien se iniciara como DT con una opaca campaña al frente del Módena, en la segunda división italiana (2015-2016).

Por último, Crespo confirmó que por la rotura de ligamento cruzado interno de la rodilla derecha que sufrió el lateral derecho Rodrigo Arciero "no se va a contratar otro marcador, a Luciano Gómez de volante se lo bajó a esa función y de suplente está el joven (Emanuel) Coronel, porque apostamos a los chicos del club".