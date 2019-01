Argentina enfrentará a Colombia, Paraguay y Qatar en la fase inicial de la Copa América

El seleccionado argentino será cabeza de serie del Grupo B de la Copa América de Brasil que compartirá con Colombia, Paraguay y el invitado Qatar, a los que enfrentará, en ese orden, el sábado 15 de junio, el miércoles 18 y el domingo 23.

La zona A tendrá al anfitrión Brasil como cabeza de serie y sus tres rivales serán Bolivia, Venezuela y Perú, a los que enfrentará en esa secuencia, lo mismo que Uruguay lo hará en el Grupo C con Ecuador, el otro invitado, Japón, y Chile.

La presentación de Argentina se llevará a cabo ante el representativo colombiano el sábado 15 de junio, a las 19.30, en el estadio Fonte Nova, de Salvador de Bahía, mientras que su segundo cotejo frente a los paraguayos será el miércoles 18, a las 21.30, en el Mineirao, de Belo Horizonte, y cerrará el domingo 23, a las 16, en el Arena do Gremio, de Porto Alegre.

La clasificación a los cuartos de final la consiguen los dos primeros de cada grupo más los dos mejores terceros.

El sorteo pertinente se llevó a cabo anoche en el complejo Cidade das Artes, de la exclusiva zona de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, junto al director técnico del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, estuvieron presentes a la cabeza de la delegación argentina oficial de seis integrantes.

El torneo

La Copa América regresa a Brasil después de 30 años, para celebrar su 46ta. edición, en esta oportunidad con Japón como invitado por segunda vez y Qatar debutando por su condición de organizador del Mundial de 2022.

La distribución de los seleccionados en cada copón se realizó en base al ranking FIFA elaborado el 20 de diciembre de 2018. Colombia, Chile -ganador de las últimas dos ediciones- y Perú quedaron agrupados en el número 2; Venezuela, Paraguay y Japón en el 3; Ecuador, Bolivia y Qatar en el 4.

Cada bolillero estuvo a cargo de una reconocida figura del ambiente del fútbol, por caso, la brasileña Marta -cinco veces elegida como la mejor del mundo y máxima goleadora del seleccionado de su país-, que sorteó los cabezas de serie.

El argentino Javier Zanetti, de extensa carrera en la "albiceleste", tuvo intervención en el recipiente 2; la leyenda brasileña Zico, también de fuerte raigambre en el fútbol japonés, seleccionó las pelotas del copón 3 y el colombiano Francisco Maturana, técnico conductor del único título de su país en 2001, fue responsable del 4.

El acto del sorteo se desarrolló por espacio de una hora y estuvo conducido por el embajador del torneo, Cafú, bicampeón de América (1997 y 1999), dos veces campeón mundial (1994 y 2002) y récord en presencias con el seleccionado brasileño (142 partidos).

Su compatriota Ze Roberto (bombo B), el uruguayo Diego Lugano (bombo C), el paraguayo Julio César Romero (bombo A) y el chileno Jean Beausejour (encargado de presentar el máximo trofeo Conmebol a nivel países), fueron los asistentes de la ceremonia, que contó con el local Ronaldinho Gaúcho presentando la pelota oficial con la que se jugará el torneo.



Más detalles

Los partidos se jugarán en seis estadios de cinco ciudades: el Maracaná de Río de Janeiro (80.000 personas), que será escenario de la final; el Morumbí (67.428), sede del partido inaugural, y el Arena Corinthians (47.605) de San Pablo; el Mineirao de Belo Horizonte (60.000); el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía (51.900) y el Arena do Gremio de Porto Alegre (55.662).

La última Copa América en Brasil, disputada en 1989, quedó para el local, que se adjudicó la fase final por puntos ante Uruguay, Argentina y Paraguay.

Esa fue la última que disputó Diego Armando Maradona. Esta edición comenzará el viernes 14 de junio y finalizará el domingo 7 de julio.

Argentina, que para la próxima edición espera contar con el regreso de Lionel Messi, no gana la competencia continental desde Ecuador 1993, año en el que comenzó una sequía de títulos todavía vigente.

En sus dos últimas participaciones, la de 2015 y la Centenario de los Estados Unidos 2016, el seleccionado argentino perdió en definición por penales con Chile, luego de igualar en sendas finales por 0-0.

Scaloni apostó a llegar en "las mejores condiciones"

Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino de fútbol, se ilusionó con la posibilidad de que el equipo se encuentre en “las mejores condiciones” durante la disputa de la próxima Copa América en Brasil, cuyo sorteo se efectuó hoy en Río de Janeiro.

“Ojalá nos encontremos en las mejores condiciones. Es un sorteo difícil, pero intentaremos hacer las cosas lo mejor posible”, sostuvo el técnico albiceleste tras conocer cuáles serán los adversarios del grupo B de la competencia continental, que se llevará a cabo entre junio y julio venidero.

“A Colombia la conocemos. La enfrentamos en los Estados Unidos (empate sin goles en un amistoso en Nueva Jersey, en setiembre último). Es una selección de jerarquía”, describió. “Paraguay también es un adversario difícil. Con un técnico nuevo (Juan Carlos Osorio), con mucho prestigio”, continuó el ex técnico del representativo sub 20.

“Y Qatar, teóricamente, es el desconocido del grupo, pero no debemos descuidarnos”, expresó Scaloni.

Con miras a la eventual presencia de Lionel Messi en el certamen continental, el entrenador argentino no dio precisiones, pero sí mostró la esperanza de que haya un contacto con el crack del Barcelona “en los próximos días, antes de marzo”.

“Tenemos buenas sensaciones. Ojalá pueda estar”, manifestó Scaloni, en torno a la hipotética participación del rosarino en el certamen sudamericano. Por último, el técnico dijo que “más allá de los grupos y los rivales, habrá que evaluar el funcionamiento”, consideró.