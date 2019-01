"No hubo despidos", dijo Federico Beligoy

Federico Beligoy, titular de la Asociación Argentina de Árbitros, aclaró ayer que "no hubo despidos" de 11 réferis sino que se trató de una "reestructuración" de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), saliendo al cruce de versiones en ese sentido.

"No hubo despidos, sino que se trató de una reestructuración desde la Comisión Arbitral de la AFA, que también acordó un dinero con los implicados", explicó Beligoy.

Por el contrario, Guillermo Marconi, secretario general de Saadra, adelantó que esperan "una respuesta inmediata de la AFA", a la que notificaron para que aclare la situación y criticó duramente a Beligoy, quien "no puede echar árbitros estando en ese cargo".

En la jornada del pasado miércoles, la AFA dio de baja a 11 árbitros, nueve de la Asociación Argentina de Árbitros y dos del Sadra. Los cesanteados más importantes son Luis Álvarez y Ángel Bracco, pertenecientes a la Asociación Argentina de Árbitros, y Pablo Díaz y Pedro Argarañaz, de Saadra.

Beligoy, que es el director nacional de árbitros de AFA desde agosto último en lugar de Horacio Elizondo, comentó que había "70 personas de la AAA y 40 de Sadra" aunque destacó que desconoce el "arreglo" de los jueces de Saadra porque "no pertenecen" a su sindicato.