River Plate no levanta cabeza y perdió con Unión de Santa Fe en el Monumental

River Plate no levanta cabeza desde que se adjudicó la Copa Libertadores a fines de 2018 y anoche perdió otra vez en un partido pendiente de la Superliga, al ser derrotado como local por Unión de Santa Fe, por 2-1.

Tal como ocurrió el sábado pasado en el mismo estadio Monumental y ante el escolta Defensa y Justicia (0-1), el equipo de Marcelo Gallardo ofreció un rendimiento opaco en este cotejo postergado de la duodécima jornada.

Tras la conquista del máximo certamen continental, el conjunto "millonario" continúa sin rumbo en el torneo local y sigue sin avanzar en la clasificación, con 19 puntos, muy lejos de la línea del líder Racing (36).

Pese a que todavía adeuda dos compromisos, el elenco de Núñez no podrá meterse en la lucha por la vanguardia, en lo que resta del campeonato.

Unión (22 puntos) fue práctico y aprovechó sus chances para volver a festejar en un territorio que le fue hostil durante los últimos 19 años. Su anterior victoria databa de la temporada 2000, por 2-1, en una jornada en la que el peruano Juan Jayo marcó un golazo desde fuera del área.

El mediocampista de elaboración, Franco Fragapane, abrió la cuenta a los 36 minutos de la primera parte, luego de una infracción del juvenil Kevin Sibille a Franco Troyanski, fuera del área, que fue sancionada adentro de la misma por el árbitro Nicolás Lamolina.

Y la "cereza del postre" en el éxito "tatengue" la entregó el uruguayo Diego Zabala, quien definió a los 27 minutos de la segunda etapa, tras un desborde de Nelson Acevedo, y puso la chapa final.

Cuando el partido languidecía, el colombiano Juan Fernando Quintero, de irregular desempeño pero sin rehuir a la posibilidad de hacerse siempre el conductor, remató desde afuera del área. El balón se desvió en la cabeza de Jonathan Bottinelli y ese rebote complicó al arquero Nereo Fernández, transformándose en el descuento.

River volvió a exhibir los vicios lo que padeció ante el "Halcón" de Florencio Varela: le faltó frescura para originar peligro en el área rival, no tuvo cambio de ritmo y mostró desacoples en el bloque defensivo, con una defensa Sibille-Pinola, con nulo rodaje anterior.

Entonces, el conjunto santafesino, bien estructurado, con un dibujo táctico que trocó del 4-3-1-2 al 4-4-2, según la ocasión, fue tomando nota de las deficiencias del local y supo pegar en los momentos justos.

A los 36m., el equipo de Madelón se puso en ventaja, con ese penal de Fragapane que encontró polémica en su sanción.

El complemento

Ya en el segundo tiempo, el conjunto de Núñez tuvo un rato de bienestar hasta el cuarto de hora inicial, en donde tuvo las mejores chances, con un disparo del colombiano Borré que se fue apenas desviado y otro de Quintero, levemente alto.

Pero Unión supo esperar agazapado una nueva oportunidad y facturó: sobre los 27m., el mediocampista Acevedo (uno de los mejores) habilitó a Zabala, quien se anticipó a Franco Armani para concretar el segundo.

En el tramo de cierre, River fue puro desorden y desesperación. Buscó arrinconar al elenco visitante pero, sin ideas, se le dificultó la labor y apenas llegó al descuento, con una jugada que tuvo mucho de azar e infortunio.