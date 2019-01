El Sub 20 de Argentina perdió ante Ecuador y complicó su clasificación al hexagonal final

El seleccionado argentino de fútbol sub 20 perdió ayer con Ecuador 1 a 0, en su segundo compromiso en el torneo Sudamericano de la categoría que se disputa en Chile, y complicó su clasificación al hexagonal final que clasificará a cuatro equipos para el Mundial de Polonia.

Alexander Alvarado (9m.ST) marcó el único gol del partido correspondiente a la tercera fecha del grupo B, disputado en el estadio Bicentenario de la ciudad de Talca y arbitrado por el boliviano Gery Vargas.

El primer tiempo fue parejo, con tenencia compartida del balón y con escasas aproximaciones a los arcos.

Argentina intentó llegar a través del juego asociado y Ecuador, dirigido por el argentino Jorge Célico, buscó explotar la velocidad en el contraataque.

El seleccionado dirigido por Fernando Batista recién llegó al promediar la etapa con un buen remate desde afuera del área de Santiago Sosa que exigió a Wellington Preciado a arrojarse sobre su izquierda.

En el complemento, Argentina tuvo algo más la pelota y se aproximó en los primeros minutos con un envío de Julián Álvarez que se elevó sobre el travesaño, y después Preciado le sacó la pelota a Maximiliano Romero cuando se aprestaba a eludirlo.

Pero en una réplica Alvarado disparó desde afuera del área y puso la pelota junto al palo derecho de Manuel Roffo, para marcar el único gol del encuentro.

Argentina tomó el control de la pelota, lo desperdició Álvarez de tiro libre, después insistió con centros que no llevaron peligro para el arco de Preciado y luego con otro disparo de lejos del recién ingresado Adolfo Gaich que contuvo bien el arquero abajo.

En los últimos minutos el seleccionado argentino arrinconó a Ecuador y tuvo el empate sobre el final, pero Preciado le tapó el mano a mano a Facundo Colidio. En un contraataque Gonzalo Plata, cara a cara con Manuel Roffo, la tiró increíblemente afuera, y en el descuento Adolfo Gaich definió débil ante Preciado.

Por la cuarta fecha Argentina enfrentará este jueves a Uruguay y Perú a Ecuador. Quedará libre Paraguay. El certamen continental otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial sub 20 de 2019, que se jugará en Polonia desde el 23 de mayo hasta el 15 de junio próximo.