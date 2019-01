Talleres (C) dominó todo y se quedó con el clásico de verano

Talleres fue superior durante todo el encuentro y venció por un cómodo 2 a 0 a Belgrano en el clásico cordobés que se disputó el lunes a la noche en el estadio Mario Alberto Kempes, ante unos 35.000 espectadores y sirvió a ambos como preparación para afrontar la competencia oficial.

Los tantos del conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda fueron anotados por el colombiano Dayro Moreno, a los 29 y 33 minutos del primer tiempo.

El dominio "albiazul" se registró desde el inicio mismo del juego, con recuperaciones rápidas del siempre rendidor Pablo Guiñazú, que estuvo bien secundado por un ágil Andrés Cubas, quien se acopló al "Cholo" y conectó con velocidad con los delanteros.

En Belgrano se notó la ausencia de Matías Suárez, quien fue desafectado del plantel por su inminente pase a River, por lo que el conjunto de Diego Osella no supo cómo suplir la ausencia del delantero y no encontró los caminos al arco rival en todo el partido.

Dos llegadas profundas por la izquierda con Fernando Bersano, que se proyectó muy bien pero sus centros no encontraron buen destino en el área, y un tiro de Sebastián Palacios de larga distancia muy bien contenido por César Rigamonti, fueron las llegadas más claras de la "T" en los minutos iniciales.

Los "Piratas" esperaban en su campo y trataban de cortar el circuito de juego del rival, apostando a la pelota parada como su arma para llegar al arco de Guido Herrera, ya que no encontraban los caminos para crear juego desde el mediocampo, y tuvieron en un remate largo de Maximiliano Lugo, que pasó sobre el travesaño, su única aproximación.

A los 29 minutos recuperó Cubas con una salida rápida para Palacios, que encabezó bien la contra y esperó a Juan Ramírez que pasara por la izquierda para lanzar un centro rasante que superó a Rigamonti y, entrando por el segundo palo sin marca, Moreno empujó al gol para el 1 a 0.

Se equivocó Federico Lértora en una salida unos minutos más tarde y Moreno armó una contra corriendo sin marca, para, antes de ingresar al área, con una exquisita definición de emboquillada dejar sin posibilidades a Rigamonti, que quedó a mitad de camino viendo cómo la pelota se metía en el arco.

Con el 0-2 no tuvo reacción el "celeste", mientras Talleres contó con otro par de chances en los pies de Ramírez y Moreno, pero en ambas respondió bien Rigamonti.

El complemento siguió con la misma dinámica y el ganador tuvo otras chances para aumentar la ventaja ante un Belgrano que extrañó demasiado a Suárez.

"Ya se fue Suárez, no puedo hacer más nada"

El director técnico de Belgrano de Córdoba, Diego Osella, lamentó que el delantero Matías Suárez haya sido transferido a River Plate, tras la derrota de su equipo ante Talleres. Al ser consultado por el jugador que se sumará en las próximas horas a River, Osella dijo que “ya se fue Suárez, no puedo hacer nada más”.

El entrenador del "Pirata" cordobés no dijo mucho más sobre la reciente partida del jugador que era pieza clave en la estructura de su equipo. Sin tiempo de lamentarse, sostuvo que “pedimos dos delanteros”, para completar el plantel.

Belgrano no tuvo un buen juego en la derrota ante Talleres, por 2 a 0, y Osella deberá reordenar rápidamente las piezas, ya que el próximo domingo en el barrio Alberdi recibirá a Unión de Santa Fe por la 16ta. fecha de la Superliga, y necesita sumar con urgencia para salir de la zona de descenso.